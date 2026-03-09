La Volta Buona, ospiti dal 9 al 13 marzo: Anita Caprioli, Rocco Papaleo e i protagonisti di Sanremo Top

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 9 al 13 marzo porta nuovi racconti, musica e attualità nel pomeriggio di Rai 1 con La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo.

Dalle 14 alle 16, il salotto televisivo accoglie volti dello spettacolo, della cultura e dello sport, alternando interviste intime, momenti di intrattenimento e pagine dedicate alle storie personali. Chi arriverà sul celebre divano arancione? Quali novità racconteranno gli ospiti? E quali temi guideranno i talk della settimana? Scopriamolo insieme.

Anita Caprioli e Rocco Papaleo: la fiction Rai protagonista del pomeriggio di La Volta Buona

Tra gli incontri più attesi c’è quello con Anita Caprioli, che parlerà del suo ruolo nella nuova serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio, adattamento televisivo tratto dai romanzi di Gianrico Carofiglio. La fiction debutta il 9 marzo in prima serata e l’attrice offrirà uno sguardo sul personaggio, sulle dinamiche narrative e sul lavoro dietro le quinte.

Accanto a lei arriverà Rocco Papaleo, nuovo ingresso nel cast di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 5. L’attore racconterà il suo arrivo in una delle serie più amate dal pubblico Rai, giunta alla quinta stagione e pronta a tornare in onda l’8 marzo. La presenza di Papaleo aggiunge curiosità a un titolo già molto seguito, e l’intervista offrirà anticipazioni e aneddoti dal set.

Lino Zani e il racconto della montagna a La Volta Buona: tra Linea Bianca e Giovanni Paolo II

Lo spazio dedicato alle storie personali sarà affidato a Lino Zani, volto di Linea Bianca Olympia. Maestro di sci, alpinista e autore, Zani ripercorrerà la sua vita tra le vette, raccontando come la montagna abbia segnato il suo percorso umano e professionale.

Uno dei capitoli più intensi della sua storia riguarda il rapporto con Giovanni Paolo II, di cui è stato maestro di sci per anni. Condividerà ricordi, episodi e momenti vissuti accanto al Pontefice, tra piste innevate, silenzi d’alta quota e confidenze lontane dai riflettori.

Sanremo Top, teatro, radio e benessere: gli altri protagonisti della settimana

Il divano arancione ospiterà anche una pagina dedicata a Sanremo Top, lo storico spin‑off ideato da Pippo Baudo e tornato in prima serata dopo ventiquattro anni. A discuterne saranno Marina Occhiena, Luca Dondoni, Jolanda Renga, Jasmine Carrisi e Patrizia Baldi, vedova di Claudio Villa.

Il talk affronterà il ritorno del format, il suo legame con la storia del Festival e il ruolo che ha avuto nel raccontare la musica italiana.

Spazio poi alle coppie dello spettacolo, con la presenza di Pino Insegno e Jasmine Carrisi, protagonisti di un confronto leggero e personale.

Il pomeriggio si arricchirà anche con l’energia di Fabrizio Biggio, volto radiofonico e compagno di avventure di Fiorello a Pennicanza. Il suo intervento porterà aneddoti, ironia e uno sguardo sul dietro le quinte del programma.

Per il teatro arriverà Nancy Brilli, impegnata nel tour dello spettacolo Il padrone. L’attrice racconterà il lavoro sul palco, il rapporto con il pubblico e le sfide di una tournée nazionale.

Non mancheranno le rubriche dedicate al benessere e alla sana alimentazione, con interventi del professor Giorgio Calabrese, di Davide Mengacci, Anna Moroni, Rossella Erra, del dottor Yari Rossi e di Federico Quaranta, volto de Il Provinciale. Il focus sarà su stili di vita, territorio e scelte alimentari consapevoli.

La settimana si chiuderà con un approfondimento sulla longevità, grazie alle testimonianze di Andrea Roncato e dell’allenatore Dan Peterson, che offriranno riflessioni su energia, sport e modi per mantenersi attivi nel tempo.