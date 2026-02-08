La Volta Buona, ospiti dal 9 al 13 febbraio 2026: con la Balivo tra interviste e speciale Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana di La Volta Buona, il pomeridiano di Rai 1 guidato da Caterina Balivo, si prepara a offrire un ricco ventaglio di ospiti e contenuti dal 9 al 13 febbraio 2026. Tra interviste, musica, approfondimenti e uno sguardo sempre più vicino al Festival di Sanremo, il programma promette una serie di appuntamenti capaci di unire attualità, spettacolo e storie personali.

Chi arriverà in studio? Quali temi verranno affrontati? E quali momenti musicali animeranno le puntate? Scopriamolo insieme.

Ospiti e interviste de La Volta Buona: da Claudio Cerasa a Massimo Gramellini

La settimana si aprirà con due firme autorevoli del giornalismo italiano.

Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio, porterà una riflessione sul modo in cui viene raccontata l’attualità, partendo dalle analisi del suo nuovo libro L’antidoto. Il suo intervento offrirà uno sguardo lucido sul dibattito pubblico e su come i dati possano aiutare a superare narrazioni distorte.

Accanto a lui, Massimo Gramellini racconterà il suo rapporto con la scrittura e il successo del libro L’amore è il perché, oltre al lavoro quotidiano dietro la sua celebre rubrica Il Caffè sul Corriere della Sera.

Il pubblico potrà così conoscere lati più personali di due protagonisti del panorama culturale italiano.

Spazio anche a Diego Dalla Palma, che si presenterà in una veste diversa dal solito. Il look maker, volto noto della televisione, parlerà del suo tour teatrale e del monologo Perché no?, un progetto che unisce racconto personale e riflessioni sulla bellezza.

La Volta Buona, Speciale Sanremo e grandi nomi della musica

Con l’avvicinarsi di Sanremo 2026, La Volta Buona dedicherà una puntata speciale a Iva Zanicchi, pronta a ripercorrere la sua carriera tra Festival, televisione e aneddoti che hanno segnato la storia della musica italiana.

In studio ci saranno anche Tommaso Zorzi, Barbara Bouchet e Samuel Peron, che accompagneranno la cantante in un viaggio tra ricordi e nuove sfide.

Il programma continuerà a mantenere un filo diretto con l’Ariston grazie agli interventi di Giancarlo Magalli e Antonella Elia, che commenteranno curiosità, retroscena e aspettative legate alla kermesse.

La settimana offrirà inoltre momenti musicali dedicati al pubblico del pomeriggio, con esibizioni e racconti che arricchiranno il clima di attesa verso il Festival.

Storie familiari, attualità e rubriche dedicate al benessere

Tra gli ospiti della settimana ci saranno anche Marianna Morandi e Mauro Pica, pronti a parlare di legami familiari, eredità artistiche e percorsi che attraversano più generazioni.

Le loro testimonianze offriranno uno sguardo intimo su come la musica e la televisione possano influenzare la vita privata e professionale.

Per l’attualità, Caterina Balivo sarà affiancata da Tommaso Cerno, che commenterà i fatti più rilevanti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica, collegato da remoto.

Il confronto tra voci diverse permetterà di analizzare temi sociali e politici con un taglio accessibile al pubblico del pomeriggio.

Non mancheranno le rubriche dedicate al benessere e all’alimentazione, con gli interventi del professor Giorgio Calabrese e del dottor Matteo Bassetti, che offriranno consigli pratici e spiegazioni utili per affrontare la quotidianità con maggiore consapevolezza.