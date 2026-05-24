La Volta Buona, ospiti dal 25 al 29 maggio 2026: ecco tutte le anticipazioni del salotto di Rai 1

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La settimana dal 25 al 29 maggio 2026 si preannuncia particolarmente vivace per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, che ogni giorno alle 14.00 accompagna il pubblico tra storie, emozioni e personaggi del mondo dello spettacolo. L’ultima settimana di maggio porta con sé un parterre ricchissimo, tra grandi ritorni, famiglie celebri e racconti personali che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori.

Ma quali saranno gli ospiti che si alterneranno sul celebre divano arancione? Quali storie verranno approfondite? E quali momenti emozionanti ci aspettano in questa nuova serie di puntate? Scopriamolo insieme.

La Volta Buona: Lino Banfi protagonista della settimana e le storie che emozionano

Il nome più atteso della settimana è senza dubbio Lino Banfi, che arriva negli studi Rai a pochi giorni dal suo novantesimo compleanno. L’attore pugliese, simbolo della commedia italiana, presenterà la sua autobiografia “90, non mi fai paura!”, un racconto di vita che ripercorre aneddoti, successi e momenti privati di una carriera straordinaria. Accanto a lui ci saranno Gabriele Cirilli, reduce dal film Rai Meglio tardi che mai, e Giorgia Palmas, volto amatissimo dal pubblico televisivo. La puntata dedicata a Banfi si preannuncia come un viaggio nella memoria collettiva, tra risate, ricordi e quella tenerezza che l’attore ha sempre saputo trasmettere.

La settimana, però, non si limita ai grandi nomi. Il programma continua a dare spazio a storie che intrecciano spettacolo e vita quotidiana, creando un racconto corale che rispecchia perfettamente lo stile di Caterina Balivo. Il pubblico potrà assistere a momenti di leggerezza, ma anche a riflessioni più profonde, grazie a ospiti che porteranno in studio esperienze personali e familiari capaci di toccare corde emotive diverse.

Famiglie celebri e legami generazionali: il focus sui rapporti tra padri, madri e figli

Uno dei filoni più interessanti della settimana sarà quello dedicato ai “Legami di sangue”, un viaggio nelle dinamiche familiari di personaggi noti. Tra gli ospiti spiccano Evelina Sgarbi, figlia del critico d’arte Vittorio Sgarbi, e Jasmine Carrisi, nata dall’unione tra Al Bano e Loredana Lecciso. Due giovani donne che racconteranno cosa significhi crescere all’ombra di genitori famosi, tra aspettative, libertà e desiderio di costruire un’identità propria.

Il racconto generazionale proseguirà con Tommaso Zorzi, accompagnato dalla madre Armanda Frassinetti e dalla sorella Gaia, in un confronto familiare che promette di essere sincero e divertente. Non mancherà la presenza della dinastia Pedersoli, rappresentata da Giuseppe e Carlo, figlio e nipote di Bud Spencer, pronti a condividere ricordi e aneddoti legati a una delle figure più amate del cinema italiano.

A portare un’altra sfumatura al tema dei rapporti familiari saranno Franco e Francesco Oppini, che racconteranno il loro legame padre‑figlio, e Valeria Marini, accompagnata dalla madre Gianna Orrù, sempre pronta a sostenere la figlia con affetto e ironia. Una settimana che, dunque, non si limita a raccontare il mondo dello spettacolo, ma che esplora anche le relazioni che lo sostengono e lo rendono umano.

Amori, separazioni e nuove consapevolezze: i sentimenti al centro del divano arancione

La Volta Buona dedicherà ampio spazio anche ai sentimenti, tema che Caterina Balivo affronta sempre con delicatezza e curiosità. Laura Freddi sarà protagonista di un confronto sui matrimoni e sulle separazioni, portando in studio la sua esperienza e riflettendo su come cambiano le relazioni nel tempo.

A seguire, arriveranno Dalila Di Lazzaro e il compagno Manuel Pia, una coppia che negli ultimi anni ha raccontato con sincerità la propria storia d’amore, nata quasi per caso e diventata un punto fermo nella vita dell’attrice. Il loro racconto offrirà uno sguardo intimo su un legame che ha saputo resistere alle difficoltà e che oggi rappresenta per entrambi una fonte di serenità.

La settimana si chiuderà con un momento dedicato alla musica e agli affetti familiari grazie a Nicola Di Bari e alla figlia Ketty, che porteranno in studio un racconto fatto di ricordi, canzoni e un rapporto padre‑figlia che ha attraversato anni di carriera e vita privata.