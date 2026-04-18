La Volta Buona, ospiti dal 20 al 24 aprile 2026: la settimana di Caterina Balivo tra musica, amore e attualità

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La nuova settimana di La Volta Buona, in onda dal 20 al 24 aprile 2026 su Rai 1, si preannuncia ricca di ospiti, racconti personali e momenti di intrattenimento che spaziano dalla musica alla salute, passando per le storie sentimentali e i temi sociali. Caterina Balivo continua a costruire un pomeriggio televisivo capace di unire leggerezza e approfondimento, con un ritmo che coinvolge il pubblico e lo accompagna in un viaggio quotidiano tra emozioni e curiosità.

Il programma, ormai punto fermo del daytime Rai, propone una settimana intensa, in cui si alternano volti storici della musica italiana, protagonisti del giornalismo, esperti di benessere e personaggi che portano testimonianze utili per la vita di tutti i giorni. Chi arriverà nel salotto della Balivo? Quali storie verranno raccontate? E quali temi guideranno le puntate della settimana? Scopriamolo insieme.

Musica, anniversari e storie d’amore a La Volta Buona: da Edoardo Vianello a Pino Insegno

La settimana si apre con un appuntamento dedicato ai sentimenti e ai rapporti di lunga durata. Nello spazio “Polemiche d’amore”, guidato da Pino Insegno, arrivano Edoardo Vianello e la moglie Elfrida, pronti a festeggiare vent’anni di matrimonio. Un traguardo importante, celebrato attraverso ricordi, aneddoti e un viaggio nella musica che ha reso Vianello una delle voci più iconiche dell’estate italiana.

Accanto a loro, Caterina Balivo accoglie Caterina Varzi, compagna e musa di Tinto Brass, e Antonella Fiordelisi, che torna a raccontarsi dopo un periodo di grande esposizione mediatica. In studio anche Nada Ovcina, vedova di Gianni Nazzaro, che condivide ricordi e momenti legati al cantante scomparso, riportando alla memoria brani che hanno segnato intere generazioni.

La Balivo intreccia questi racconti con la sua consueta capacità di creare un clima intimo, in cui gli ospiti si sentono liberi di aprirsi e condividere emozioni autentiche.

Benessere, longevità e chirurgia estetica: gli esperti della settimana a La Volta Buona

Nel corso della settimana, La Volta Buona dedica ampio spazio al tema del benessere, affrontato con un approccio divulgativo ma sempre accessibile. Il professor Giorgio Calabrese, tra i massimi esperti di nutrizione in Italia, torna a parlare di dieta mediterranea, spiegando perché continui a essere considerata uno dei modelli alimentari più efficaci per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Accanto ai consigli alimentari, trovano spazio anche le rubriche dedicate alla bellezza e alla chirurgia estetica, con il professor Pietro Lorenzetti, Giovanni Terzi e Beppe Convertini, che affrontano temi legati all’invecchiamento, ai trattamenti estetici e al rapporto tra immagine e benessere psicologico.

Non mancano gli interventi di giornalisti e commentatori come Tommaso Cerno, che portano in studio riflessioni su costume, società e attualità, arricchendo il racconto quotidiano con punti di vista autorevoli.

A dare un tocco musicale alla settimana arrivano anche Jessica Cice e Gilda Di Brino, vincitrici di The Voice Generations 2026, pronte a esibirsi e a raccontare il loro percorso artistico.

Truffe online, sicurezza e prevenzione: gli approfondimenti utili per il pubblico

Uno degli aspetti più apprezzati di La Volta Buona è la capacità di alternare intrattenimento e informazione pratica. Durante la settimana, Caterina Balivo affronta il tema delle truffe telefoniche e online, un fenomeno in costante crescita che colpisce soprattutto gli anziani e le persone più vulnerabili.

Attraverso testimonianze dirette, contributi di esperti e ricostruzioni dei raggiri più diffusi, il programma offre strumenti concreti per riconoscere i segnali di pericolo e difendersi. Si parla di chiamate che imitano la voce di un familiare, finti operatori bancari, phishing, siti di e-commerce fraudolenti e truffe sentimentali sui social.

L’obiettivo è fornire al pubblico una guida chiara e immediata, capace di prevenire situazioni rischiose e di sensibilizzare su un tema che riguarda sempre più famiglie italiane.