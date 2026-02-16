[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana che precede il Festival di Sanremo porta un’atmosfera particolare anche nel pomeriggio di Rai 1. La Volta Buona, il daily show condotto da Caterina Balivo, in onda dal 16 al 20 febbraio 2026, dedica cinque puntate interamente orientate alla kermesse musicale.

Tra ospiti, ricordi, collegamenti e salotti tematici, il programma accompagna il pubblico verso l’inizio del Festival con un ritmo vivace e un clima di attesa crescente. Chi arriverà in studio? Quali storie verranno raccontate? E quali momenti emozioneranno il pubblico nel corso della settimana? Scopriamolo insieme.

Fabio Troiano e Simona Rolandi: cinema, sport e racconti personali nel salotto di Caterina Balivo

Il primo nome atteso a La Volta Buona è Fabio Troiano, protagonista al cinema con Jastimari, un horror che unisce atmosfere arcaiche e suggestioni contemporanee. L’attore racconterà il dietro le quinte del film, il lavoro accanto a Rossella Brescia e Francesco Foti e le scelte artistiche che lo hanno portato verso nuovi percorsi professionali.

Troiano offrirà anche uno sguardo più personale sulla sua carriera, un racconto che si inserisce perfettamente nel clima confidenziale del divano arancione del programma. Nel corso della settimana arriverà anche Simona Rolandi, volto storico del giornalismo sportivo Rai.

La conduttrice de La Domenica Sportiva ripercorrerà gli inizi, le prime esperienze sul campo, i grandi eventi internazionali e le emozioni delle Notti Olimpiche. Un’intervista che unisce sport, vita privata e aneddoti che il pubblico non ha mai ascoltato.

L’omaggio al maestro Beppe Vessicchio e i salotti dedicati a Sanremo 2026

Uno dei momenti più intensi della settimana sarà dedicato al ricordo del maestro Beppe Vessicchio, figura simbolo del Festival di Sanremo, scomparso di recente. In studio arriverà la figlia Alessia Vessicchio, che condividerà un ricordo affettuoso del padre, raccontando il suo rapporto con la musica e il legame speciale con il pubblico italiano.

Un omaggio che promette di emozionare, soprattutto in un periodo in cui l’Italia si prepara a vivere un nuovo Festival.

Accanto agli ospiti principali, La Volta Buona ospiterà anche i salotti tematici dedicati a Sanremo 2026.

Caterina Balivo accoglierà Donatella Rettore, Valeria Marini e Tommaso Zorzi, che commenteranno curiosità, pronostici e ricordi legati alla storia del Festival. Un mix di ironia, glamour e memoria televisiva che arricchisce il percorso verso la settimana sanremese.

La Volta Buona: Segreti di famiglia, racconti intimi e spazio al benessere

Torna anche la rubrica “Segreti di famiglia”, uno degli appuntamenti più apprezzati del programma.

In studio arriverà Caterina Varzi, moglie del regista Tinto Brass, che ripercorrerà la loro storia privata tra arte, cinema e vita condivisa lontano dai riflettori.

A seguire, Beppe Convertini racconterà il suo legame profondo con la terra d’origine e con i genitori, un racconto che si inserisce perfettamente nel tono intimo della rubrica.

Come ogni settimana, non mancherà lo spazio dedicato al benessere. Il professor Giorgio Calabrese offrirà consigli su alimentazione e salute, mentre Giorgia Palmas accompagnerà il pubblico in un percorso leggero e pratico dedicato alla cura quotidiana.

La settimana di La Volta Buona si presenta così ricca di contenuti, tra cinema, sport, musica, ricordi e momenti di riflessione. Un percorso che accompagna il pubblico verso Sanremo con il ritmo familiare e accogliente del pomeriggio di Rai 1.