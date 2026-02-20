La Volta Buona a Sanremo 2026: tutti gli ospiti dal 23 al 27 febbraio con Caterina Balivo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Volta Buona si prepara a vivere una settimana speciale direttamente da Sanremo, nel cuore del Festival 2026. Dal 23 al 27 febbraio, il programma del primo pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo si trasferisce nella città ligure per raccontare da vicino tutto ciò che accade attorno alla 76ª edizione della kermesse.

L’appuntamento avrà un taglio diverso dal solito, con ospiti fissi, collegamenti continui e un punto di osservazione privilegiato a pochi passi dal Teatro Ariston. Chi saranno i protagonisti della settimana? Come sarà strutturato il racconto? E quali volti del Festival passeranno nel nuovo studio? Scopriamolo insieme.

La Volta Buona a Sanremo 2026: il nuovo studio e il racconto dal vivo

Per tutta la settimana del Festival, La Volta Buona andrà in onda da un elegante glass affacciato su piazza Borea d’Olmo, uno dei luoghi simbolo della città. La scelta permette al pubblico di vivere l’atmosfera sanremese in tempo reale, con collegamenti dal green carpet e con il celebre “divanone” arancione posizionato proprio davanti all’Ariston.

Caterina Balivo guiderà il racconto con interviste, commenti e momenti dedicati ai cantanti in gara, ai co-conduttori e agli ospiti del Festival. Il programma seguirà da vicino anche ciò che accade dietro le quinte, offrendo uno sguardo privilegiato su prove, incontri e retroscena che animano la settimana più attesa della televisione italiana.

La collaborazione con SIAE, attiva per tutta la settimana, permetterà inoltre di ospitare autori, musicisti e professionisti del settore, ampliando il racconto oltre il palco dell’Ariston.

Ospiti La Volta Buona dal 23 al 27 febbraio: analisi, retroscena e volti del Festival

La settimana sanremese di La Volta Buona avrà una squadra di ospiti fissi che accompagnerà Caterina Balivo puntata dopo puntata. Tra i nomi confermati ci sono Donatella Rettore, Tommaso Zorzi e Jolanda Renga, che seguirà da vicino la gara del padre.

Accanto a loro ci saranno tre firme del giornalismo musicale: Luca Dondoni, Paolo Giordano e Andrea Laffranchi, pronti a offrire analisi, retroscena e letture trasversali delle cinque serate del Festival.

Il programma ospiterà anche alcuni protagonisti di Sanremo 2026, che raggiungeranno il glass per interviste in diretta o verranno intercettati lungo la carraia dell’Ariston. La presenza costante di artisti, autori e addetti ai lavori renderà ogni puntata diversa, con un flusso continuo di volti e storie legate alla kermesse.

La Balivo accompagnerà il pubblico attraverso le novità della gara, le curiosità sui cantanti e i momenti più discussi della serata precedente, creando un ponte diretto tra il daytime di Rai 1 e il Festival.

Orari, collegamenti e finale: come seguire La Volta Buona nella settimana di Sanremo

Dal lunedì al venerdì, La Volta Buona manterrà il suo orario abituale delle 14.00, mentre la puntata di sabato 28 febbraio andrà in onda alle 15.00, sempre fino alle 16.

La puntata del sabato avrà un taglio ancora più immersivo: Caterina Balivo entrerà direttamente all’interno del Teatro Ariston per incontrare i cantanti nel pieno del clima della finale. Sarà un’occasione per raccogliere emozioni, aspettative e ultime impressioni prima della proclamazione del vincitore.

Durante tutta la settimana, il programma offrirà collegamenti continui dal blue carpet, dalle vie della città e dalle aree riservate agli artisti. Il racconto sarà dinamico e costruito in tempo reale, con un’attenzione particolare ai momenti che definiscono l’identità del Festival.

La presenza a Sanremo permette a La Volta Buona di diventare un punto di riferimento del daytime Rai nella settimana più seguita dell’anno, offrendo al pubblico un racconto diretto, immediato e ricco di volti familiari.