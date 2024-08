La Vigilia di Ferragosto a Manfredonia

Questa sera, come ogni anno, si rinnoverà il rito della solennità della Madonna dell’Assunta a Manfredonia.

In cosa consiste?

Dalle ore 23 i fedeli si riuniscono nella Chiesa di San Benedetto per la recita di alcune preghiere, per poi andare in Processione, con la statua della Madonna dell’Assunta, verso il Cimitero.

Davanti al cancello dello stesso vengono, poi, recitate preghiere per i cari defunti fino a tarda ora.