La Vieste en Rose si svolgerà regolarmente, la nota dell’amministrazione comunale

In relazione al messaggio diffuso da Studio360 e Partesa, si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti oggettivi affinché la comunità possa avere un quadro completo e corretto.

Negli ultimi anni il Comune di Vieste ha sostenuto l’organizzazione de “La Vieste en Rose” con un impegno economico ben più ampio di quanto rappresentato.

Oltre al contributo diretto pari a 36.600 euro annui riconosciuti a Studio360, l’Ente ha garantito ulteriori servizi e coperture economiche — tra cui bagni chimici, gruppi elettrogeni e predisposizione degli allacci elettrici per wine corner e info point — per circa 10.000 euro.

Il sostegno complessivo pubblico raggiungeva quindi una cifra prossima ai 45.000 euro.

A tali risorse si aggiungevano entrate gestite direttamente dall’organizzazione privata, tra cui:

vendita dei kit degustazione (15 euro ciascuno), che a fronte delle circa 20.000 presenze dichiarate generano una rendita potenziale minima stimabile in circa 75.000 euro;

vendita delle postazioni wine corner alle cantine partecipanti (350 euro + IVA ciascuna), che con 48 postazioni equivale a 16.800 euro imponibili;

ulteriori introiti derivanti da sponsor e partnership, non quantificabili con precisione ma comunque presenti.

Da questi elementi emerge come il volume economico complessivo connesso all’evento fosse significativamente superiore alla sola quota comunale e ben lontano dalla rappresentazione fornita.

È inoltre importante chiarire che lo stanziamento previsto nella delibera per l’edizione 2026 risulta inferiore al costo complessivo effettivo sostenuto negli ultimi anni.

Va evidenziato, inoltre, che nella nuova impostazione organizzativa gli introiti dei kit degustazione saranno acquisiti direttamente dal Comune, riducendo sensibilmente la spesa finale a consuntivo e garantendo maggiore trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Si precisa altresì che la proposta protocollata da Studio360 per l’edizione 2026 ammontava a 61.000 euro, escludendo — come nelle precedenti edizioni — introiti da kit, sponsor e postazioni.

Una proiezione basata sugli stessi parametri economici avrebbe comportato un impegno complessivo stimabile in circa 162.800 euro, cifra superiore a quella oggi prevista.

Desidero inoltre sottolineare, anche a titolo personale e istituzionale, di aver sempre operato con la massima trasparenza e con profondo rispetto nella gestione della cosa pubblica.

Per questo motivo rattrista che qualcuno possa anche solo lasciare intendere un utilizzo superficiale o improprio delle risorse pubbliche. Ogni scelta compiuta è stata e continuerà ad essere guidata esclusivamente dall’interesse della comunità e dalla responsabilità verso i cittadini.

Infine, si prende atto con rammarico che, a seguito della comunicazione di mancata collaborazione, siano stati rimossi siti web e pagine social riferiti agli eventi, strumenti che negli anni hanno acquisito rilevanza e visibilità anche grazie agli investimenti pubblici del Comune di Vieste. Tale scelta ha prodotto un danno oggettivo al patrimonio comunicativo costruito per la promozione territoriale.

L’Amministrazione continuerà ad operare con responsabilità e trasparenza, assumendo decisioni orientate esclusivamente all’interesse della comunità e alla valorizzazione della città.

È inoltre doveroso precisare che, nelle annualità precedenti al mio mandato, l’Amministrazione allora in carica ha proceduto ad assumere impegni di spesa a favore di Studio360 per un arco temporale di due anni, senza prevedere alcuna forma di compensazione o riequilibrio legata agli introiti generati dall’evento.

Si ritiene infine opportuno rassicurare cittadini, operatori e visitatori che gli eventi “La Vieste en Rose” e “Vieste in Love” si svolgeranno regolarmente e nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le informazioni ufficiali, comprese date, modalità di svolgimento e iniziative collegate.

Tano Paglialonga

Assessore ai Grandi Eventi