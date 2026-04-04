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La Via Crucis delle Confraternite

Carissimi Priori e Priore,

salutando voi vogliamo raggiungere nella pace ogni singolo confratello e consorella dei vostri sodalizi e in particolar modo i giovani – il nostro futuro – e gli anziani – nostre radici – e quindi tutti i componenti dei consigli di Amministrazione per il triennio in corso 2025-2027.

È da tanto che non ci si incontra e il tempo corre velocemente: i ritmi quotidiani, il lavoro e le ricorrenze proprie di ogni nostra comunità confraternale, occupano pienamente e cristianamente il nostro tempo, ma siatene certi la preghiera per voi e per i sodalizi che presiedete nella fraternità non manca mai!

Desideriamo invitarvi ed incontrarci per il nostro cammino annuale, quest’anno nella Domenica della Divina Misericordia, il 12 aprile a San Giovanni Rotondo: il richiamo a vivere insieme e ad accomunare i nostri doni sull’esempio della prima comunità cristiana raccontata negli Atti degli Apostoli, ci spinge a fare esperienza della Resurrezione e a pregare per la Pace, la pace vera e duratura che proviene solo dal Cristo Risorto e che vogliamo seminare a cominciare dai nostri cuori e nelle nostre Confraternite.

Pertanto ci ritroviamo alle 10.00 presso l’ingresso della Via Crucis monumentale (quasi difronte al Poliambulatorio) in San Giovanni Rotondo, ognuno vestito con il proprio abito confraternale; celebreremo con il nostro Arcivescovo la VIA LUCIS, e poi alle 11.30 presso la Chiesa Grande di San Pio, la Santa Messa in diretta TV su Padre Pio TV.

Siamo certi della vostra presenza e sicuri che farete il possibile per esserci!

Vi abbracciamo fraternamente in attesa di incontrarci personalmente!

L’Ufficio di Presidenza Confraternite