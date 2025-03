La vela a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’IPEOA M. LECCE ALLA SELEZIONE INTERZONALE DI VELA

In questi giorni Manfredonia ha visto riuniti gli appassionati di barca a vela per lo svolgimento presso il Centro Nautico Sportivo il Mandracchio di Manfredonia, organizzato dal Gargano SAILING club, delle selezioni interzonali Zona Sud per accedere ai prestigiosi Campionati Europei e Mondiali, validi anche per la 2a Tappa del Campionato Zonale. L’evento sportivo, ha visto protagonisti se circa 130 atleti provenienti da Campania, Calabria, Sicilia, Puglia e Abruzzo, ed è stata una competizione di alto livello, che ha visto un numeroso arrivo di ospiti che hanno reso viva la città dopo i festeggiamenti del Carnevale. Un evento sportivo che si inserisce in quel contesto turistico della cosiddetta destagionalizzazione, tanto caro a chi vuole fare turismo in riva al golfo.

L’evento, è stata anche un’opportunità di promozione per la nostra comunità e per il territorio circostante e non poteva mancare nei tre giorni dell’evento (14, 15 e 16 Marzo), la partecipazione dell’IPEOA M. LECCE di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, che ha organizzato il servizio catering.

“Come sempre la nostra scuola è al centro degli eventi del territorio – ci dice il Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti – e voglio ringraziare dapprima gli organizzatori dell’evento e poi i docenti di indirizzo, Sala, Cucina e Accoglienza, il personale tecnico, i collaboratori scolastici e gli alunni che in questi tre giorni non hanno risparmiato energie e lavora per una bella riuscita della manifestazione”.