[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA TUCSON ANGEL TROVA I PRIMI PUNTI DI STAGIONE!

MANFREDONIA – Serata positiva per la TUCSON MANFREDONIA. I locali gestiscono il vantaggio preso ad inizio gara superando il DOMAR V. MATERA JUNIOR con il punteggio di 82 a 64.

I sipontini hanno mostrato una buona prestazione, prendendo un vantaggio massimo di 24 punti. Buona la prestazione offensiva con ben 7 triple a segno.

La TUCSON MANFREDONIA parte con energia e chiude il primo periodo con un parziale di 27 a 14, grazie a un importante break di 11-2. Marco Grasso guida in questo periodo i locali con 7 punti, mentre Marco Spada ha risponde per il

DOMAR V. MATERA

JUNIOR con 5 punti.

Nel secondo periodo, continua la leadership della TUCSON MANFREDONIA, portando il punteggio a 48-26.

Federico Ciociola e Nicola Vuovolo hanno mettono a segno 5 punti, risponde il solito Spada mettendo a referto altri 7 punti.

Il terzo periodo ha visto una reazione del DOMAR V. MATERA

JUNIOR, che ha chiuso con un parziale di 19-15. La TUCSON MANFREDONIA mantiene comunque un solido vantaggio e chiude il periodo con il punteggio di 63-45.

Ultimo quarto, di gestione per i locali che con Marzulli e Ciociola rispondono colpi su colpo ai tentativi di rientro del team ospite portando il punteggio finale a 82-64.

Tabellini

TUCSON ANGEL

PRENCIPE G.3, BA 5, CARMONE 8, VUOVOLO 6, PRENCIPE D, GUERRA, MARZULLI 21, GRASSO 12, TROMBETTELLA 3, STANKOWSKI 5, BOTTALICO 2.

DOMAR VJ MATERA

TORTORELLI 7, BELGRANO 2,

SPADA 18, DRZAJIC 9, DOTTORINI 3, AMBROSECCHIA 7, SERINO,LIONETTI 3, VISCEGLIA 14.

visita il sito : www.giuseppeangel.it