Sport Manfredonia

La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale

Redazione13 Aprile 2026
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La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale

🔥DR1

Siamo in S E M I F I N A L E E E E E

Grazie ragazzi siamo in semifinale 💪🏽❤️🏀

Gara dai mille volti per la Tucson che però ha il merito di condurre la gara dal primo all’ultimo minuto.

Manfredonia supera Castellaneta
per 86-78.
Complimenti a magnagrecia_basketacademy per la serie. Gare bellissime e tirate fino alla fine e per la correttezza vista tra le due contendenti.

Appuntamento a domenica 19.04 al Paladante per gara 1 con il BK CAROVIGNO.

La Vieste en Rose
Redazione13 Aprile 2026