Sport Manfredonia
La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale
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La Tucson Angel Manfredonia vola in semifinale
🔥DR1
Siamo in S E M I F I N A L E E E E E
Grazie ragazzi siamo in semifinale 💪🏽❤️🏀
Gara dai mille volti per la Tucson che però ha il merito di condurre la gara dal primo all’ultimo minuto.
Manfredonia supera Castellaneta
per 86-78.
Complimenti a magnagrecia_basketacademy per la serie. Gare bellissime e tirate fino alla fine e per la correttezza vista tra le due contendenti.
Appuntamento a domenica 19.04 al Paladante per gara 1 con il BK CAROVIGNO.