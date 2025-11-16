[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DR1 : LA TUCSON ANGEL MANFREDONIA VINCE 64-71!

É gara intensa al Palarusso di Foggia! La Libertas Foggia parte con il piede giusto, aggredisce il match e conduce nelle prime battute (4-2, 6-4, 10-8). Ma è solo un’illusione: a metà primo quarto si accende la Tucson Angel Manfredonia, che piazza un devastante 0-12 e ribalta tutto portandosi sul 10-20, chiudendo il primo periodo avanti 12-22.

Nel secondo quarto Foggia prova a restare in scia, rientra fino al -5 (19-24), ma la Tucson Angel torna a colpire (21-34). I gialloneri reagiscono con orgoglio, ricuciono fino al 31-36, e si va al riposo con la gara ancora apertissima.

Terzo quarto da brividi: la Libertas rientra in campo con furia agonistica, sorpassa e vola addirittura a +3 (46-43). Ma proprio nel momento più delicato, la Tucson Angel rimette ordine, Ibra Ba insacca tre triple consecutive e l’Angel riprende ritmo e si riporta avanti chiudendo sul 50-54.

Nell’ultimo periodo gli ospiti provano la fuga (50-60), ma Foggia non molla mai e risale fino al -5 (61-66). È però la Tucson Angel Manfredonia a mantenere sangue freddo, lucidità e solidità nei momenti chiave, chiudendo la sfida con un meritato 64-71.

Manfredonia mostra carattere, presenza fisica e determinazione nei momenti caldi della gara: una vittoria pesante, costruita con personalità!

TABELLINI

NUOVA LIBERTAS FOGGIA: Bonetti 3, Pedarra 10, Di Franco 6, Morelli L. 5, Lombardi 3, Ferramosca, Cavallone 14, Mazzeo 17, De Lallo, Olivieri, Morelli M., Pileo 6. All: Morelli G. TUCSON ANGEL MANFREDONIA: Prencipe G., Ba 16, Carmone 9, Vuovolo 2, Prencipe D., Marzulli 16, Grasso 7, Trombettella, Ciociola F. 7, Stankowski 14, Longo, Bottalico. All: Ciociola G. Ass: Carbone. ARBITRI: Lorusso di Altamura e Roberti di Altamura.

PARZIALI 12-22, 19-14, 19-18, 14-17.