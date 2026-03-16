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DR1 – LA TUCSON ANGEL MANFREDONIA SUPERA LA FORTITUDO TRANI 77-51

Al tensostatico di Trani va in scena una sfida importante del campionato di DR1, ma a prendersi la scena è il Tucson Pub Manfredonia, che con una prestazione solida e continua espugna il campo della Fortitudo Trani con il punteggio di 77-51, conquistando una vittoria pesante anche in ottica classifica.

La gara inizia con grande intensità. Nei primi minuti le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui cambi di leadership. I padroni di casa riescono anche a toccare il +3, dimostrando di voler restare in partita, ma gli ospiti trovano presto ritmo soprattutto dall’arco. Nel primo periodo è Antonio Carmone a trascinare i suoi con 9 punti, permettendo a Manfredonia di chiudere avanti 21-15.

Nel secondo quarto il Tucson prova la prima fuga. La difesa si alza di intensità e in attacco arrivano punti importanti da Ibrahima Malcom Ba, autore di 7 punti nel periodo. Gli ospiti continuano a colpire con buona percentuale e allungano progressivamente, andando negli spogliatoi sul 41-27.

La partita si decide di fatto nel terzo periodo. Il Tucson Pub Manfredonia accelera ulteriormente, piazzando un parziale di 22-10 che spezza definitivamente l’equilibrio della gara. Tra i protagonisti del break anche Nicola Vuovolo, che contribuisce con 5 punti, mentre la Fortitudo fatica a trovare soluzioni offensive e perde contatto. Alla fine del quarto il tabellone dice 63-37, con gli ospiti ormai in totale controllo.

L’ultimo quarto scorre senza grandi scossoni: le due squadre segnano 14 punti ciascuna, ma il divario accumulato è troppo ampio per essere recuperato. La gara si chiude con il definitivo punteggio di 51-77.

Il successo assume un valore ancora più importante guardando la classifica: grazie anche alla contemporanea vittoria della F. Apricena sul campo della Virtus Corato, la Tucson Angel Manfredonia conquista matematicamente il secondo posto in classifica a una giornata dal termine della regular season, un traguardo significativo che certifica l’ottimo campionato della formazione sipontina. 🏀🔥

Tabellini

FORTITUDO TRANI

Causurano 2, Carbutti 5, Tricarico 7, Miccoli 6, Fracchiolla 4, Stella 9, Serio, Logoluso 6, Petrone 2, Passero 7, Piemontese 3, Cartago.

Tucson Angel Manfredonia

Stankowski 7, Carmone 18, Ciociola F. 10, Prencipe G., Ba 13, Vuovolo 8, Grasso10, Guerra 2, Marzulli 9, Bottalico.