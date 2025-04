[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA TUCSON ANGEL MANFREDONIA GIOCA AL PALADANTE

Dopo la gara vittoriosa di Trani, i nostri ragazzi tornano a giocare nelle mura amiche. Di fronte la Cestistica Barletta. La squadra ospite viene da una importante vittoria nella scorsa giornata con Apricena. L’appuntamento serve per continuare a tenere la testa della classifica in ottica finale!

Ci serve una vittoria e vi aspettiamo per un’altra giornata di sport

Appuntamento

PALADANTE

12aprile 2025

19:00

CESTISTICA BARLETTA

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA