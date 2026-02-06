Sport Manfredonia

La Tucson Angel Manfredonia fa visita alla capolista Eurobasket Foggia

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La TUCSON Angel Manfredonia fa visita alla capolista Eurobasket Foggia per il big match del campionato di DR1 Puglia – Girone A 

I padroni di casa arrivano all’appuntamento con un ruolino di marcia invidiabile: solo due sconfitte in 15 gare e miglior attacco del campionato.

Si preannuncia dunque una sfida complicata per i nostri ragazzi che, forti della bella vittoria di domenica scorsa contro Barletta, proveranno a giocarsi tutte le proprie carte sul parquet del PalaRusso. 

Appuntamento

 Domenica 8 febbraio

 Ore 19:00

 PalaRusso – Foggia

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©