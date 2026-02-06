Sport Manfredonia
La Tucson Angel Manfredonia fa visita alla capolista Eurobasket Foggia
I padroni di casa arrivano all’appuntamento con un ruolino di marcia invidiabile: solo due sconfitte in 15 gare e miglior attacco del campionato.
Si preannuncia dunque una sfida complicata per i nostri ragazzi che, forti della bella vittoria di domenica scorsa contro Barletta, proveranno a giocarsi tutte le proprie carte sul parquet del PalaRusso.
Appuntamento
Domenica 8 febbraio
Ore 19:00
PalaRusso – Foggia