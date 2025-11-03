La Tucson Angel Manfredonia espugna Barletta
Il pre gara lasciava presagire ad un match combattuto e intenso con entrambe le squadre a non voler cedere nulla per risalire la classifica. Ne è venuta fuori una partita piacevole ed intensa. Barletta parte bene con una tripla
di Sabeckis. I viaggianti rispondo all’estroso atleta lituano con un gioco corale. CIOCIOLA F. rompe il ghiaccio con un jumper e due triple di Ba rimettono in carreggiata la Tucson. I sipontini da questo momento prendono il controllo del match, chiudendo il primo periodo con un parziale di 22-20.
Dopo un primo quarto di grande equilibrio, la partita si apre, F. Ciociola brilla con 11 punti, mentre Sabeckis risponde per l’ Olio Levante Barletta con 10 punti.
Nel secondo periodo, la squadra ospite allunga il vantaggio, terminando il primo tempo sul 41-34.
Il terzo periodo vede un altro parziale favorevole alla Tucson, con Grasso che contribuisce con 20 punti totali, mentre il solo Sabekis continua a segnare per i locali.
Ultimo quarto, in controllo per Manfredonia, che chiude con un ottimo 21-8, grazie anche a Ibrahima Ba. Il punteggio finale di 82-55 racconta di una bella prestazione di forza e determinazione da parte della Tucson Pub Manfredonia!
Tabellini
TUCSON ANGEL
BA 14, CARMONE 3, VUOVOLO 7, CIOCIOLA A. 2, PRENCIPE D, MARZULLI 15, GRASSO 20, CIOCIOLA F. 18, STANKOWSKI 6, BOTTALICO 2.
OLIO LEVANTE BARLETTA
CARNICELLA, MIRANDO 14,SABECKIS 30, ROSSI, DIMASTROCHICCHIO, DI PALMA, PELLIZZERI, DE FAZIO 2, KODRA 7, DIBLASIO 2, CILLI.