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La Tucson Angel Manfredonia cade nel secondo tempo: Castellaneta rimonta e vince gara 2

In un’atmosfera elettrica alla Tensostruttura di Castellaneta, va in scena un capitolo intenso dei playoff di DR1. La Greenergy Magna Grecia BK riesce a ribaltare una partita che sembrava essersi messa sui binari giusti per gli ospiti, superando la Tucson Angel Manfredonia con il punteggio finale di 59-53.

Una sconfitta amara per i sipontini, che dopo un primo tempo di alto livello sono rimasti imbrigliati nella difesa locale, subendo il ritorno prepotente dei padroni di casa.

La sfida si apre con una Tucson Manfredonia versione “schiacciasassi”. I ragazzi di coach Ciociola partono con le marce altissime, piazzando un parziale immediato di 0-10 che gela il pubblico locale. Grazie alle giocate di Marco Grasso e Antonio Carmone, gli ospiti toccano il massimo vantaggio di +10, chiudendo il primo quarto avanti 21-19 (nonostante il tentativo di rientro dei locali).

Nel secondo periodo, Manfredonia continua a gestire il ritmo con intelligenza. Castellaneta fatica a trovare la via del canestro con continuità, mentre la Tucson resta solida e va al riposo lungo con un rassicurante 31-39.

Al rientro dagli spogliatoi, la musica cambia radicalmente. La Greenergy Magna Grecia alza l’intensità difensiva e Manfredonia inizia a perdere lucidità in attacco. Il terzo quarto è un parziale di sofferenza per gli ospiti (10-5), che vedono il loro vantaggio ridursi a soli tre punti.

L’ultimo quarto è il momento del definitivo sorpasso. Trascinata da 5 tiri da tre punti totali che pesano come macigni nell’economia della gara, Castellaneta completa l’opera. Con un parziale di 18-9 negli ultimi dieci minuti, i padroni di casa sorpassano e allungano, chiudendo la contesa sul 59-53.

Una gara che lascia l’amaro in bocca agli ospiti che con un po’ di attenzione in più e con delle migliori percentuali al tiro potevano portare a casa la contesa e chiudere la contesa, invece ci sarà bisogno di gara 3 per decidere chi dovrà affrontare Carovigno in semifinale.

Tabellini

Magna Grecia Castellaneta

Carpignano 4, Resta 6, Clemente 10, Kosovic 16, Orlando 9, Addabbo 2, Alecci 2, Plantamura 6, Tounkara 2, Rotolo, Esposito 2

Tucson Angel Manfredonia

Ba 9, Carmone 12, Vuovolo 7,

Ciociola A, Prencipe D, Marzulli, Grasso 14, Ciociola F 3, Stankowski 8, Bottalico.