La tradizionale Fiera di Santa Caterina a Foggia da sabato 23 a martedì 26 novembre

Prenderà il via domani a Foggia, con svolgimento sino a martedì 26 novembre, la tradizionale Fiera di Santa Caterina.

Dopo quella di maggio, la Fiera di Santa Caterina è la più antica fiera cittadina Una iniziativa che ha circa due secoli di vita e che all’origine si svolgeva in via Arpi, arteria mercantile per eccellenza nella Foggia del XIX secolo.

La manifestazione, che di fatto apre le iniziative commerciali legate al Natale in città, come consuetudine di questi ultimi anni, prevede la collocazione delle bancarelle nel Piazzale Anna De Lauro Matera (nei pressi della Città del Cinema) dove si svolge anche il mercato settimanale, con orario continuato dalle 9,00 alle 22,00.

Saranno complessivamente 154 gli operatori commerciali del settore alimentare e non alimentare presenti in città che proporranno anche prodotti tipici del territorio.