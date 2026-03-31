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La terna di Heraclea-Manfredonia
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La terna di Heraclea-Manfredonia
Sarà il Sig. Andrea Giordani della sezione di Aprilia a dirigere la 30ª giornata di Serie D in programma giovedì 02/04/2026 alle ore 18:30 contro l’Heraclea allo stadio Pino Zaccheria.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Massimiliano Miccoli e dal Sig. Leonardo Grimaldi della sezione di Bari.
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026