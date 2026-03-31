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La terna di Heraclea-Manfredonia

Redazione31 Marzo 2026
arbitro manfredonia
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La terna di Heraclea-Manfredonia

Sarà il Sig. Andrea Giordani della sezione di Aprilia a dirigere la 30ª giornata di Serie D in programma giovedì 02/04/2026 alle ore 18:30 contro l’Heraclea allo stadio Pino Zaccheria.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Massimiliano Miccoli e dal Sig. Leonardo Grimaldi della sezione di Bari.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

Redazione31 Marzo 2026
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