La terna arbitrale di Heraclea-Manfredonia

Redazione22 Agosto 2025
Sarà il Sig. Natale Rossiello della sezione di Molfetta a dirigere il turno preliminare di coppia Italia di Serie D in programma domenica 24/08/2025 alle ore 16:00 contro l’Heraclea allo stadio P. Zaccheria di Foggi.

Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:

Sig. Leonardo Grimaldi della sezione di Bari e dal Sig. Alessandro Tangaro della sezione di Molfetta.

Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026

