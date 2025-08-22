Sport CapitanataSport Manfredonia
La terna arbitrale di Heraclea-Manfredonia
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
La terna arbitrale di Heraclea-Manfredonia
Sarà il Sig. Natale Rossiello della sezione di Molfetta a dirigere il turno preliminare di coppia Italia di Serie D in programma domenica 24/08/2025 alle ore 16:00 contro l’Heraclea allo stadio P. Zaccheria di Foggi.
Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti:
Sig. Leonardo Grimaldi della sezione di Bari e dal Sig. Alessandro Tangaro della sezione di Molfetta.
Area Comunicazione Manfredonia Calcio 1932 2025/2026