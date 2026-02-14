[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana

Secondo Meteo.it nella prima parte della prossima settimana sull’Europa meridionale e l’area mediterranea il flusso di veloci correnti occidentali che domina la scena già da parecchi giorni si modificherà leggermente. Infatti, mentre l’area depressionaria collegata alla tempesta Oriana si allontanerà rapidamente verso l’Egeo e la Turchia, sulla penisola iberica si rinforzerà temporaneamente una significativa onda di alta pressione.

Lunedì il rischio di piogge sarà maggiore nel settore peninsulare, specie tra le zone interne del Centro e il medio Adriatico (neve sulle cime dell’Appennino centrale) e sul basso versante tirrenico.

Martedì l’Italia sarà attraversata rapidamente da un fronte freddo con raffreddamento evidente in quota nelle Alpi e al Centrosud mentre in Val Padana e nel settore ligure avremo dei rialzi associati all’effetto foehn. La giornata sarà molto ventosa da nord a sud con forti raffiche di Foehn in discesa dalle Alpi e Maestrale molto forte al Centrosud. Raffiche burrascose o tempestose sono attese al Sud, sul Tirreno e nelle Isole con mari fino a molto agitati e forti mareggiate nelle coste esposte a nordovest.

Solo nella parte centrale della settimana il Sud vedrà un miglioramento.

