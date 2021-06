La tecnica Bowtech di Tom Bowen, in esclusiva all’hotel Lanerhof

Mantana è un piccolo paese in Alto Adige, a due passi da Brunico, dove davvero si possono contare le case. Forse una ventina. E la chiesa, bellissima e antica, con il campanile rosso a punta che guarda verso il cielo. Tutt’intorno ci sono i boschi di larici e di abeti rossi che ricoprono le montagne. Un luogo fuori dal mondo, ma raggiungibile in modo pratico e veloce, su una strada che corre pianeggiante tra i prati e lungo il torrente.Questo è il posto ideale per staccare la spina e per ricaricarsi. All‘hotel Lanerhof, che da decenni ospita coloro che si vogliono immergere nel silenzio e nella natura alpina, l’atmosfera è ovattata: la sua vocazione è da sempre il benessere. E ogni anno si rinnova con nuove proposte, in modo che gli ospiti percepiscano la sensazione forte di quel benessere in grado di avvolgere non solo il corpo ma anche spirito e mente.

Novità per questa stagione è il BOWTECH, la tecnica originaria di Tom Bowen per riequilibare corpo, mente e spirito: stimola l’autoguarigione e rinnova il benessere. Il Lanerhof è l’unico hotel in tutta la zona a offrire questi trattamenti: Cristina Nisticò, laureata in scienze olistiche, dopo anni di esperienza in Germania come operatrice olistica, ha conseguito il diploma di operatrice Bowtech per poter effettuare i trattamenti nella spa dell’hotel Lanerhof e aiutare gli ospiti a trovare l’equilibrio psicofisico grazie a questa tecnica che va ben oltre il semplice massaggio. Il Bowtech è la via per ritrovare la vitalità, aiuta in modo naturale a stimolare il sistema immunitario dando agli ospiti la possibilità di prendersi cura di sé in un piacevole contesto di wellness, coccole, relax e attività per recuperare le energie.

I movimenti effettuati sul corpo generano infatti una risposta sul sistema nervoso periferico che innesca la guarigione: il movimento Bowtech si effettua attorno a muscoli o tendini; il corpo si rilassa e il tessuto connettivo diventa più morbido. Il trattamento comprende delle manipolazioni digitali molto leggere secondo una sequenza prestabilita, ciascuna applicata su punti chiave dei muscoli e dei legamenti tendinei. Si tratta di pressioni digitali non invasive e delicatissime, con pause minime di due minuti tra un movimento e l‘altro. Questo consente un miglior afflusso di sangue e linfa all’interno del tessuto stesso, in modo da eliminare più facilmente le tossine accumulate. Il metodo stimola sia la circolazione sia il drenaggio linfatico e venoso, favorisce l’assimilazione dei fattori nutritivi, aumenta la mobilità delle giunture e migliora la postura. La tecnica inoltre si è rivelata utile anche nelle fasi acute dei vari disturbi, grazie alla delicatezza della pressione utilizzata. Tra le problematiche che la tecnica Bowtech può alleviare ci sono le allergie, i dolori cervicali, osteoartriti, coliche infantili, problemi dovuti a stress, problemi legati allo stomaco e intestino, problemi posturali e temporo – mandibolari, problemi ginecologici. Senza nessuna controindicazione, questa tecnica diventa un toccasana per tutti.

Nella rilassante cornice della spa del Lanerhof, le terapiste sono a disposizione per una consulenza olistica gratuita: in particolare Cristina Nisticò può approfondire con gli ospiti le loro necessità, consigliando a ciascuno i trattamenti più indicati per ritrovare il benessere e l‘equilibrio. Le proposte della spa sono modulabili ad personam, scegliendo anche gli oli essenziali da abbinare ai vari massaggi. Tra i vari pacchetti per l’estate che comprendono la tecnica Bowtech (che si può comunque provare anche come trattamento singolo) c’è quello che prepara il corpo a ricevere il trattamento, grazie a un impacco snellente o decontratturante e ad un trattamento viso purificante.

L’AREA BENESSERE DEL LANERHOF

Nell’area wellness dell’Hotel Lanerhof che si estende su 3.000 m² si diffondono profumi e aromi inebrianti, immersi in un ambiente dove le luci soffuse accarezzano i materiali naturali come il legno e la pietra. Le varie saune invitano a ritirarsi e a rilassarsi, a seconda della temperatura e dell’arredo. Perchè ognuna offre un comfort differente. Nella bio sauna alle erbe aromatiche ci si può sdraiare e rimanere anche 40 minuti a immergersi nei profumi delle erbe situate al centro della sauna; ogni cinque minuti uno zampillo d’acqua bagna di volta in volta le diverse erbe che potenziano il loro aroma. Il tepore è un abbraccio costante, che rilassa dolcemente. Una volta al giorno una benefica gettata di vapore diventa l’appuntamento preferito di chi ama il calore soft.

Il bagno turco aromatico è un angolo di intenso vapore: le poltrone hanno anche un poggiapiedi per accomodarsi (letteralmente) e lasciarsi avvolgere dal vapore. Ogni giorno, a disposizione gratuita degli ospiti, c’è uno scrub con diverse profumazioni da utilizzare durante il bagno turco per purificare la pelle.

Accanto, c’è il bagno turco salino, dal profumo di mare. La cabina infrarossi è ideale per chi ha mal di schiena: scalda la colonna vertebrale sciogliendo le tensioni. Non può mancare la tradizionale sauna finlandese, dove vengono quotidianamente proposte 2 gettate di vapore: con la musica e diversi oli essenziali si suda intensamente per circa 12 minuti, guidati da Stephanie. Usciti dalla sauna, ci sono varie possibilità: andare nella grotta del ghiaccio a rinfrescarsi, rilassarsi sotto le docce emozionali con pioggia tropicale oppure buttarsi nel laghetto freddo esterno, circondato dallo scenografico percorso Kneipp.

Il riposo è assicurato nelle varie stanze relax o nel tranquillo giardino della spa, dove salta all’occhio l’idromassaggio salino, la sauna esterna che sembra una piccola baita di montagna e l’incantevole giardino Kneipp, dove si passeggia a piedi scalzi su sassi, ghiaia, cortecce, grandi pietre e dove ci si rinfresca nel ruscello o nel laghetto. Per chi vuole un vero letto sul quale dormire, nell’intrigante stube in legno di cirmolo trova comodi materassi ad acqua, lettini relax e tanto silenzio. Affacciata sulla piscina esterna la sala d’inalazione salina ha comode sdraio con vista sul giardino.

LE PISCINE

Nelle piscine del Lanerhof si galleggia in totale relax: la piscina indoor con cascata, impianto per nuoto controcorrente, piattaforma idromassaggiante e vasca idromassaggio è una tappa che non annoia. Dopo una giornata intensa, trascorsa nella natura, questa grande piscina massaggia i muscoli del corpo. Anche la piscina esterna di 18 metri ha panche idromassaggio e vasca idromassaggio per rilassarsi all’aria aperta e lasciare galleggiare corpo, mente e spirito. Un assaggio di paradiso.

LA CUCINA

Le origini dei Winklerhotels (l’hotel Lanerhof, insieme all’hotel Winkler, Hotel Sonnenhof e Chalet Purmontes fa parte del gruppo dei Winklerhotels, gestiti dalla famiglia) sono ben radicate in un piccolo maso di Mantana, l’allora Lanerhof, dove un tempo si producevano vari prodotti per il sostentamento della famiglia. Ancora oggi, vengono selezionati i prodotti presso fornitori locali oppure vengono utilizzati ingredienti di produzione propria, come i salumi, il burro e il latte. Non di rado, viene servita la carne di vitello da latte e di manzo del maso situato ancora dietro l‘hotel. Erbe fresche dell’orto, carne di manzo locale e uova di galline che razzolano felici presso il maso vicino: la provenienza di tutti gli ingredienti serviti a tavola è una certezza.

ALTRE ATTIVITA‘

Tra le proposte dell’Hotel Lanerhof ci sono escursioni guidate, uscite in mountain bike (anche elettrica) programma per i bambini, green fee gratuito al campo di golf di Brunico, lezioni e escursioni a cavallo nel proprio maneggio privato, serate musicali.

Ogni mattina c’è yoga, pilates, qi gong per la schiena, stretching oppure i 12 meridiani: il tutto per iniziare con vitalità la giornata.

www.winklerhotels.com

Tariffe per l’estate:

A partire da 119 € a notte a persona con pensione ¾, in camera doppia.

Pacchetto Bowtech all’hotel Lanerhof: a partire da 675 € a persona con 4 notti e 3 trattamenti, in pensione ¾. I tre trattamenti, nello specifico, comprendono un trattamento Bowtech, un impacco snellente o decontratturante (che prepara il corpo a ricevere il trattamento) e un trattamento viso purificante.