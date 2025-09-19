Eventi Manfredonia

La Street Fish Area di Ciambò

Comunicato Stampa19 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Street Fish Area di Ciambò

Piazzale Silvio Ferri si trasformerà in un villaggio enogastronomico a cielo aperto 🍷 Specialità di pesce e non solo, vini pugliesi, birre di ottima qualità e un VJ set memorabile 🤩 Tutto questo, sabato 20 settembre a partire dalle ore 19:00 🐟 Ci vediamo sotto le stelle ✨

Le postazioni:

📍 Little John Pub – Birra Moretti

📍 Rist. Calice Rosa

📍 Az. Agricola De Vita

📍 La bottega del vino

📍 Calamarando

📍 Tucson Pub

📍 Tucson Pub – Ichnusa

📍 Masseria Vaira

📍 Cantine Borghesi

📍 Opificio Birreria – Bionda del Gargano e Dreher

📍 I pescatori di Manfredonia

📍 La bottega del vino

📍 Azzurra Pescheria

📍 In Piazzetta – Messina

Comunicato Stampa19 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]