La Street Fish Area di Ciambò
Piazzale Silvio Ferri si trasformerà in un villaggio enogastronomico a cielo aperto Specialità di pesce e non solo, vini pugliesi, birre di ottima qualità e un VJ set memorabile Tutto questo, sabato 20 settembre a partire dalle ore 19:00 Ci vediamo sotto le stelle
Le postazioni:
Little John Pub – Birra Moretti
Rist. Calice Rosa
Az. Agricola De Vita
La bottega del vino
Calamarando
Tucson Pub
Tucson Pub – Ichnusa
Masseria Vaira
Cantine Borghesi
Opificio Birreria – Bionda del Gargano e Dreher
I pescatori di Manfredonia
Azzurra Pescheria
In Piazzetta – Messina