La società Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che mister David Ceppi ha rassegnato le sue dimissioni.

Il club ha manifestato la volontà di proseguire assieme fino al termine della stagione, individuando nel tecnico perugino la figura idonea, per conoscenza del gruppo squadra e caratteristiche del progetto concordato, al mantenimento della guida tecnica, cercando dunque di motivare l’allenatore. La scelta, però, presa in seguito alle difficoltà emerse nell’ultimo periodo, è stata infine accettata.

Un sentito ringraziamento a mister Ceppi per quanto fatto in questi anni assieme, scrivendo una pagina indelebile di storia, emergendo dalle complessità fino all’inimmaginabile traguardo della promozione in Serie A.

La guida tecnica della prima squadra è stata affidata, temporaneamente, a mister Davide Moura, già vice allenatore e direttore tecnico del settore giovanile. Il direttivo si prenderà il tempo necessario per effettuare le scelte più consone nel raggiungimento dell’obiettivo rappresentato dalla permanenza nella massima serie.

Direttivo Vitulano Drugstore Manfredonia C5