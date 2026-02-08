[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La sipontina Vanessa e le finali dei giochi della Gioventù a Roma

Abbiamo avuto il piacere di accogliere Vanessa Conoscitore,14 anni, giovane atleta manfredoniana, insieme alla sua famiglia e ai suoi professori del I.C. San Giovanni Bosco- Giordani, per consegnarle un riconoscimento da parte di tutta dell’Amministrazione comunale.

Vanessa ha rappresentato con orgoglio la nostra città alle finali nazionali dei Giochi della Gioventù a Roma, distinguendosi nella disciplina del salto in lungo. Un risultato che premia il suo impegno, la sua passione e la costanza nel lavoro quotidiano, dentro e fuori la scuola.

Nicola Mangano consigliere con delega allo sport: “Questo momento non è solo una premiazione, ma il simbolo di una comunità che sa riconoscere e valorizzare i talenti del proprio territorio.

Vanessa è un esempio per tanti altri ragazzi e ragazze: dimostra che con sacrificio e determinazione si possono raggiungere traguardi importanti”.

Sindaco Domenico La Marca :”Grazie a chi l’ha seguita e sostenuta in questo percorso: la famiglia, la scuola e tutti coloro che credono nello sport come strumento educativo e di crescita personale. Complimenti Vanessa ad maiora!”