La sipontina Maria Grazia Prencipe alla guida di Special Olympics Foggia

Una bella notizia per la nostra città e per tutta la provincia: Maria Grazia Prencipe, presidente dell’Anffas di Manfredonia, è stata nominata Direttrice Provinciale di Special Olympics Foggia.

Una nomina che arriva come il riconoscimento di un percorso fatto di dedizione, sensibilità e presenza costante accanto alle persone con disabilità. Chi ha avuto modo di conoscerla sa che Maria Grazia non si limita a “fare”, ma è sempre propositiva e coinvolgente. E lo fa sempre con quella passione discreta e autentica che lascia il segno.

La sua esperienza con Anffas Manfredonia è una storia di impegno reale, di quelle che migliorano silenziosamente la vita di tanti. Per questo il suo nuovo ruolo rappresenta una garanzia per tutto il territorio: una guida competente, ma soprattutto profondamente umana.

Complimenti, Maria Grazia. La tua nomina è motivo d’orgoglio per chi crede nel valore dell’inclusione e nel potere dei gesti sinceri.

Maria Teresa Valente