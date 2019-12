La Sim C5 Manfredonia nella tana del Bisignano

La Sim C5 Manfredonia chiude il girone d’andata, del campionato nazionale di serie A2, girone C, andando a far visita alla Magic Crati Bisignano, sabato alle ore 16:00, al PalaFerraro di Cosenza. I sipontini di mister Monsignori reduci da 5 risultati utili consecutivi, e da due prestazioni eccellenti contro le battistrada Rogit e Melilli, con i rimpianti di non aver fatto bottino pieno, per alterne vicende, scendono in Calabria, con il chiaro intento di continuare il percorso di crescita e mettere altro fieno in cascina, per rimpinguare la propria classifica. In settimana è arrivata la squalifica per un turno di Dani Aguilera e contemporaneamente il tesseramento di Agustin Crocco e di Ramiro Martinez Barrera, pronti all’esordio in campionato. I calabresi di mister Barbuto precedono i biancocelesti di una sola lunghezza e saranno orfani di due degli uomini più rappresentativi, come Scigliano e Moraes .

Reduci dalla sconfitta nel derby contro la capolista Real Rogit per 6-3,i padroni di casa hanno, però, un ruolino interno di tutto rispetto ( 4v,1n,1p). Occorrerrano concentrazione e attenzione per uscire indenne dalla difficile trasferta in terra cosentina ma nell’ambiente sipontino c’è fiducia per il momento che sta vivendo la squadra, e per chiudere al meglio questo storico 2019.

Miyazaki Gaku : ” Sono arrivato esattamente due mesi fa e devo dire che mi trovo molto bene in questo gruppo. La squadra lavora molto bene ed anche se mancano alcuni punti, il team lavora forte per portare a casa risultati positivi. Sono felice di essere in Italia e spero di continuare a fare bene in questo campionato e dimostrare con l’aiuto della squadra che non meritiamo questa classifica. Sabato scorso è stata una gara molto difficile ma abbiamo dimostrato di essere ancora una volta a livello di questa categoria contro ogni pronostico. Abbiamo avuto molte possibilità per chiudere la partita e non siamo riusciti a concretizzare. Per quanto riguarda la gara di sabato contro il Magic Crati, ho molta fiducia nel gruppo per portare a casa 3 punti che ci permettano di salire in classifica e dare morale alla squadra, in vista del girone di ritorno. Loro sono un ‘ottima squadra ma noi ci faremo trovare pronti e concentrati per vincere”.



