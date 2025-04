La signora vittima di stalking a Manfredonia: “Grazie all’articolo oggi ho potuto fare una vita normale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “Salve, sono la signora che vi ha scritto ieri per quanto riguarda il mio problema di stalkeraggio. Ebbene, oggi, per la prima volta, dopo mesi, sono potuta uscire di casa tranquillamente. L’ uomo che mi molestava non c’era. Grazie, in primis, a voi come testata giornalistica che avete pubblicato il mio problema e poi ai numerosissimi lettori, che hanno commentato. Molti mi hanno chiesto di fare nome e cognome, ma io vi rispondo che non c’è bisogno, visto che il mio stalker sa benissimo che è lui, leggendo l’ articolo. Le forze dell’ ordine non mi hanno contattato. Al numero verde risponde la segreteria telefonica. La denuncia è lettera morta. Mentre, invece, i vostri lettori sono stati gli unici ad aiutarmi. Egli, sentendosi sotto la lente d’ingrandimento, ha fatto un passo indietro, rendendomi la vita più “normale”. Certo, lui è sempre attenzionato, ma si è sentito braccato. Grazie, grazie, grazie. Mille volte grazie.”

ARTICOLO ANONIMO DI UNA LETTRICE