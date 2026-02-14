[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Quando Lamù arriva in Italia nei primi anni Ottanta, lo fa attraverso il circuito delle televisioni locali e della syndication privata. L’anime tratto dal manga di Rumiko Takahashi diventa rapidamente un fenomeno di culto, ma la sua sigla italiana resta per decenni senza un’attribuzione ufficiale certa. Nessun 45 giri pubblicato all’epoca, nessun credito completo in sovrimpressione, nessun riferimento chiaro nei materiali promozionali.

Da qui nasce uno dei più longevi “misteri” della cultura pop televisiva italiana: chi ha cantato davvero la sigla? Dove è stata registrata? Chi ne detiene i diritti? La risposta non è arrivata da un archivio istituzionale, ma da un lavoro investigativo collettivo durato quasi vent’anni, culminato tra il 2020 e il 2021 con dichiarazioni pubbliche che hanno ricomposto il quadro.

Questo dossier ricostruisce in modo ordinato, cronologico e verificabile l’intera vicenda, distinguendo fatti documentati da ipotesi e attribuendo correttamente i meriti della ricerca.

Le prime trasmissioni italiane e il contesto distributivo

Lamù viene trasmessa in Italia a partire dai primi anni Ottanta su emittenti locali come Telecapri e successivamente su circuiti più ampi, tra cui Odeon TV. In quegli anni il mercato dell’animazione giapponese passa attraverso broker internazionali e società di licensing che forniscono pacchetti completi comprensivi di materiali adattati, talvolta senza documentazione editoriale dettagliata.

La pratica era diffusa: sigle registrate all’estero, adattamenti linguistici realizzati in tempi rapidi, scarsa formalizzazione dei crediti nelle copie di messa in onda. Questo modello produttivo è la premessa tecnica che spiega l’assenza di una traccia amministrativa chiara in Italia.

L’assenza di un’edizione discografica e l’origine del mistero

A differenza di molte sigle coeve, quella di Lamù non viene pubblicata su supporto discografico ufficiale negli anni della prima trasmissione. Non compare nei cataloghi delle principali etichette italiane specializzate in sigle TV e non è accompagnata da un’indicazione ufficiale dell’interprete.

L’unica fonte è la registrazione televisiva. Il brano circola in versioni tagliate, con audio compresso e senza crediti leggibili. Per anni il nome del cantante resta oggetto di ipotesi, talvolta attribuito a interpreti noti del settore senza prove documentali.

L’indagine del fandom e il ruolo dei forum specializzati

A partire dagli anni Duemila, la questione viene affrontata in modo sistematico dagli utenti del forum SigleTV e da altre comunità online dedicate alla memoria televisiva. Vengono analizzate registrazioni, confrontate timbriche vocali, ricostruiti palinsesti e incrociati dati anagrafici di possibili interpreti.

Questa fase non produce prove definitive, ma costruisce una base metodologica: la questione non è più un semplice ricordo nostalgico, bensì un problema storico da risolvere con strumenti documentali.

Mikimoz e il blog Moz O’Clock: il passaggio decisivo

La svolta arriva quando il blogger Mikimoz, amministratore del blog Moz O’Clock, decide di affrontare il caso in modo strutturato. Non si limita a rilanciare ipotesi circolanti nei forum: organizza le informazioni, verifica le fonti e soprattutto contatta direttamente persone potenzialmente coinvolte nella produzione della sigla.

Il valore del suo lavoro non sta nell’opinione, ma nel metodo. Attraverso interviste pubblicate sul proprio blog tra il 2020 e il 2021, Mikimoz rende pubbliche dichiarazioni dirette che fino a quel momento non erano mai state formalizzate in modo accessibile. È un passaggio cruciale: l’indagine esce dalla dimensione congetturale e approda a testimonianze primarie.

La svolta del 2020–2021: Noam Kaniel e Ciro Dammicco

Nel pieno dell’era Covid, emergono dichiarazioni che cambiano radicalmente il quadro. Noam Kaniel afferma di aver lavorato alla sigla italiana a Los Angeles nei primi anni Ottanta. Successivamente viene fatto il nome di Ciro Dammicco come voce principale del brano.

Dammicco conferma pubblicamente di essere l’interprete della sigla italiana di Lamù, aggiungendo di aver partecipato a sessioni di registrazione negli Stati Uniti in quegli anni. La ricostruzione colloca la produzione nell’orbita dei progetti internazionali legati a Shuki Levy e Haim Saban, attivi nella realizzazione di colonne sonore e sigle per il mercato globale.

Le dichiarazioni, incrociate e pubblicate in forma verificabile, costituiscono oggi l’elemento più solido della ricostruzione.

Le piste produttive: Agrama, Harmony Gold e la Corona

Nel corso delle indagini emergono anche i nomi di Frank Agrama e della società Harmony Gold, figure centrali nel mercato del licensing internazionale dell’epoca. Sebbene non esista documentazione pubblica definitiva che colleghi formalmente queste realtà alla specifica sigla italiana, la loro presenza nel circuito di importazione anime in quegli anni è documentata.

Parallelamente viene citata la casa Corona di Bologna come possibile anello tecnico nella filiera italiana. Sembra che la casa in questione fosse stata la stessa ad aver importato l’anime di Lamù in Italia.

Il deposito SIAE e l’intervento di Mirko Fabbreschi

Un capitolo a parte riguarda il deposito SIAE della sigla effettuato da Mirko Fabbreschi, leader de I Raggi Fotonici. L’operazione non rappresenta una prova di paternità originaria, ma un tentativo di far emergere ufficialmente la questione dei diritti e stimolare una presa di posizione.

Il deposito ha avuto un effetto concreto: ha riacceso l’attenzione pubblica e ha contribuito a riaprire il dialogo, ma non sostituisce le dichiarazioni dirette degli interpreti coinvolti.

Whang! e l’eco internazionale

Nel 2020 il caso supera i confini italiani grazie a un approfondimento pubblicato dallo youtuber statunitense Whang!, noto per i suoi video dedicati a misteri irrisolti della cultura pop e di internet. Nel suo intervento, Whang ricostruisce la vicenda della sigla italiana di Lamù presentandola come un “lost media mystery”: analizza la traccia disponibile online, riassume le ipotesi formulate nei forum italiani e mette in evidenza l’assenza di crediti ufficiali e di una pubblicazione discografica. Il video, diffuso a un pubblico internazionale, contribuisce a trasformare una questione circoscritta al fandom italiano in un caso di interesse globale.

L’amplificazione mediatica prodotta dal canale — attivo su una platea di centinaia di migliaia di utenti — aumenta la pressione informativa attorno al tema proprio nell’anno in cui emergono le dichiarazioni chiarificatrici di Noam Kaniel e Ciro Dammicco. In questo senso, l’intervento di Whang! non fornisce nuove prove documentali, ma svolge un ruolo significativo nel rendere il mistero oggetto di attenzione internazionale, accelerando il processo di emersione pubblica delle testimonianze.

La sigla alternativa di Stefano Bersola

La sigla successiva nota come «Mi hai rapito il cuore» è stata commissionata e pubblicata in ambito home-video e nelle riproposizioni televisive a partire dalla fine degli anni Novanta: l’esecuzione è di Stefano Bersola, il brano è presentato come opera di Stefano Bersola con musica e arrangiamento di Nicolò Fragile e inserita nelle edizioni VHS/DVD curate da Yamato Video; tale versione, registrata e promossa decenni dopo la prima circolazione televisiva, ha avuto diffusione commerciale (inclusi CD/45 giri e ristampe) e viene spesso utilizzata nelle repliche recenti, generando però confusione tra spettatori più giovani che la scambiano per la sigla “storica” degli anni Ottanta.

La differenza è sostanziale: la versione Bersola è una reinterpretazione e una nuova sigla di accompagnamento per le edizioni home-video e per riedizioni TV, non l’originaria sigla anonima trasmessa sulle emittenti locali nei primi anni ’80; la conferma della successione cronologica e delle attribuzioni compare nei repertori editoriali e nelle note di pubblicazione curate per le ristampe.

Stato attuale delle evidenze

Alla luce delle dichiarazioni pubbliche di Ciro Dammicco e Noam Kaniel, e della ricostruzione organizzata e pubblicata da Mikimoz su Moz O’Clock, la voce principale della sigla italiana di Lamù può essere attribuita con elevato grado di attendibilità a Dammicco. La produzione viene collocata in sessioni statunitensi dei primi anni Ottanta, nell’ambito di operazioni musicali internazionali.

Restano aperte alcune questioni archivistiche, in particolare l’eventuale reperimento di master originali e contratti di licensing, ma sul piano storico-ricostruttivo il nodo principale è sciolto.

Il mistero della sigla italiana di Lamù non è stato risolto da un ente ufficiale, ma da un percorso investigativo collettivo culminato grazie all’intervento metodico di un blogger, Mikimoz, che ha trasformato ipotesi sparse in dichiarazioni verificabili.

Va precisato che la versione integrale originale della sigla italiana di Lamù risulta oggi perduta. Le copie circolate nel tempo — provenienti da registrazioni televisive o da nastri di messa in onda — contengono esclusivamente la versione accorciata utilizzata per la trasmissione. Non è stato finora reperito alcun master completo pubblicato ufficialmente né un supporto discografico che documenti l’eventuale incisione estesa del brano. La perdita del master integrale rappresenta uno degli ultimi vuoti archivistici ancora aperti nella ricostruzione storica della sigla.

Testo

Sarà un amore strano questo qua (uouououooo)

che brucia fuori dentro qua e là (uouououooo)

uno sguardo solamente e la fiamma è accesa già,

scappo, resto, fuggo, torno, chi lo sa?

Com’è difficile stare, (al mondo)

Com’è difficile stare, (al mondo)

Com’è difficile stare, (al mondo)

Se non possiamo sbagliare mai!

Mi piacerebbe scappare (dal mondo)

finisco poi per restare io non me ne andrò…

…tanto già lo so che poi vinci sempre tu!

Nel mio destino pace non ce n’è (uouououooo)

nessuna al mondo è matta come te (uouououooo)

tu mi guardi sorridente e io tremo perché so…



