La Serie D si ferma: il Manfredonia torna in campo il 15 marzo
Il Manfredonia Calcio 1932 informa che, in virtù della sosta programmata dal Dipartimento Interregionale per lo svolgimento del Torneo di Viareggio, il campionato di Serie D rimarrà fermo questa domenica.
Il nostro cammino riprenderà al Miramare, domenica 15 Marzo contro la Paganese.
Nei prossimi giorni verranno rese note tutte le informazioni riguardanti l’orario del match, l’apertura dei botteghini e la prevendita dei tagliandi.