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La “Resistenza” dei borghi: Orsara accoglie 29 nuovi nati

Venerdì 24 aprile, in aula consiliare, il sindaco accoglierà i piccoli nuovi cittadini nati nel 2025

L’anno scorso più fiocchi rosa che azzurri. Le femmine vincono anche per la varietà dei nomi

ORSARA (Fg) – Nel 2025, a Orsara di Puglia sono nati 29 bambini: 19 femmine e 10 maschi. Per il paese del Foggiano, si tratta del maggior numero di nuove nascite degli ultimi anni: se ne registrarono 23 nel 2019, 20 nel 2020, 17 l’anno dopo, 24 nel 2022 e 21 nel 2023. Nel 2024 i neonati furono 22 e allora prevalsero i maschi, con 13 fiocchi azzurri.

Da alcuni anni, Orsara di Puglia aderisce alla Giornata Nazionale della Gentilezza ai nuovi nati e venerdì 24 aprile, alle ore 17, il sindaco Mario Simonelli accoglierà le nuove cittadine e i nuovi cittadini orsaresi in aula consiliare, assieme ai genitori, per dare ai piccoli il benvenuto della Comunità e consegnare un piccolo dono simbolico a ciascuna famiglia. La cerimonia, programmata in un primo momento a marzo, fu rinviata causa maltempo.

“Sono le famiglie e soprattutto i nuovi nati a donarci qualcosa di essenziale, la gioia di veder nascere nuove vite e la speranza nel futuro. Orsara di Puglia, ad oggi, conta 2475 abitanti. Per un piccolo paese come il nostro, la nascita di 29 bambini è una notizia meravigliosa”. “L’evento di venerdì”, aggiunge Concetta Terlizzi, delegata comunale a Cultura e Turismo, “sarà una piccola-grande festa in cui la Comunità accoglie le cittadine e i cittadini di domani, impegnandosi a sostenerne il percorso, ad aiutare i genitori nella difficile ma splendida impresa di far crescere una famiglia”.

LE NUOVE NATE. Molto vari e quasi tutti diversi l’uno dall’altro i nomi delle 19 bambine venute alla luce nel 2025: Adesuwa, Estefany Pia, Anna, Stella Giulia, Giulia Michela, Alice, Margherita, Beatrice, Maria Elisabetta, Francesca, Viola, Mariabeatrice, Ambra, Isabel, Benedetta, Denise, Giulia Emily, Giulia e Federica.

I NUOVI NATI. Tra i 10 nuovi nati, il nome più diffuso è Antonio: ce ne sono tre, ma a uno di loro è stato dato anche Carmine come secondo nome. Agli Antonio si aggiungono Pasquale, Giovanni, Edoardo, Leonardo Giuseppe, Lucas, Andrea e Rocco.