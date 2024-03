La regia di Elena Bucci per “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni il 27 marzo sostituisce Romeo e Giulietta del 10 marzo

Annullato “Romeo e Giulietta” previsto il giorno 10 marzo al teatro Lucio Dalla di Manfredonia (nell’ambito della stagione teatrale del Comune, Bottega degli Apocrifi, Teatro Pubblico Pugliese) in scena il 27 marzo alle 21 ci sarà la regia di Elena Bucci con “Un curioso accidente”, di Carlo Goldoni.

Un percorso formativo e produttivo diretto dalla regista Elena Bucci, una delle voci più interessanti e riconosciute del panorama teatrale contemporaneo, e da Domenico Ammendola di NoveTeatro.

Da anni NoveTeatro porta avanti un intenso lavoro sui grandi classici del teatro: lo spettacolo è un’occasione unica per gli attori e per il pubblico di immergersi nella commedia classica attraverso una prospettiva innovativa e originale.

La vicenda è ambientata in Olanda, dove Monsieur Filiberto, ricco mercante, ospita presso casa sua Monsieur de la Cotterie, un giovane militare francese ferito in guerra. Il giovane si innamora della figlia del mercante, Giannina, che ricambia il suo amore.

La ragazza non vuole che il padre scopra la loro relazione, per paura di un suo diniego, così escogiterà un modo per imbrogliare Filiberto in un “curioso accidente” che le permetterà di sposare il suo innamorato.

Info https://www.teatropubblicopugliese.it/comuni-rassegne/un-curioso-accidente/