La Re Manfredi Run diventa Tecnorete Re Manfredi Run, l’azienda manfredoniana crede nella corsa

Nasce la TecnoreteReManfrediRun! Da anni l’azienda Tecnorete di Manfredonia sostiene la ManfredoniaCorre e la ReManfrediRun, ma da oggi farà un passo in più, diventa main sponsor e prende il nome della corsa.

Perché il nostro impegno non si ferma alle case: parte dalle persone, attraversa le strade della nostra città e si trasforma in energia, sport e comunità. Crediamo nel territorio. Crediamo nei nostri atleti. Crediamo in una Manfredonia che corre…verso ciò che merita davvero. Questa è la nostra promessa: non solo un’agenzia immobiliare, ma una rete che costruisce valore. questo è solo l’inizio.” Queste le parole di Tecnorete.

TECNORETE fa parte del gruppo Tecnocasa, il gruppo è in procinto di aprire la seconda sede, in viale Aldo moro 6.

