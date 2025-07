[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Questione dei Rifiuti a Manfredonia: Un Appello alla Civiltà

Marciapiedi invasi da rifiuti abbandonati ovunque. Sacchi lasciati fuori orario, ingombranti scaricati come se le strade fossero discariche. Questa non e incuria dell’amministrazione. E incivilta.

Chiariamo un concetto fondamentale: gli amministratori non sono “guardiani dell’immondizia”. Non possono presidiare ogni angolo della citta 24 ore su 24. Per coprire un territorio vasto come quello di Manfredonia (350 km²), servirebbero almeno 40 amministratori in perenne pattugliamento. E una richiesta assurda e irrealizzabile.

Serve un’altra cosa: EDUCAZIONE CIVICA.

Rispettare gli orari di conferimento.

Usare i centri di raccolta per gli ingombranti.

Non abbandonare rifiuti per strada.

Segnalare chi sporca, invece di voltarsi dall’altra parte.

La citta e di tutti. E tutti dobbiamo prendercene cura. Non basta puntare il dito. Serve responsabilita collettiva. Serve rispetto. Serve senso civico.

Michele Arminio