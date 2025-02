La Puglia alla Bit 2025: spazio anche per il Carnevale di Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA PUGLIA ALLA BIT 2025: IN CRESCITA, CON INVESTIMENTI IN MANAGEMENT E ACCOGLIENZA

Dal 9 all’11 febbraio la Regione Puglia a Fiera Rho Milano nell’Area Leisure Italia, Padiglione 11 Stand M01 M19 P02 P20

Lunedì 10 febbraio ore 11, Conferenza istituzionale “Puglia Destination Go: il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione per il futuro

Sarà una Puglia contemporanea, che continua a crescere nei numeri del turismo e soprattutto nella qualità del management e dell’accoglienza quella che l’assessorato regionale al Turismo / Pugliapromozione presenterà alla BIT di Milano dal 9 all’11 febbraio.

La Borsa Internazionale del Turismo, che si svolgerà negli spazi espositivi di Fiera Milano Rho, giunta alla 45ma edizione punterà su Bringing Innovation into Travel, con l’obiettivo di Innovazione, Nuovi Trend e Sostenibilità. Fra i grandi temi declinati in destinazioni e proposte turistiche ci si soffermerà sulla vacanza responsabile in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali.

In questo contesto globale, per l’edizione 2025 domenica 9, lunedì 10 e martedì 11 febbraio, la Regione Puglia accoglierà i visitatori con uno stand di 370 mq. Parteciperanno 74 aziende del comparto turistico di cui 4 consorzi e 5 gruppi alberghieri, con una fitta rete di incontri B2B.

Sarà particolarmente vivace la saletta delle conferenze nello stand della Regione Puglia che, in totale, proporrà 49 conferenze stampa di cui 7 istituzionali, con 75 proposte per 147 Comuni che hanno aderito (sono stati invitati a proporre progettualità tutti i 257 Comuni pugliesi).

La BIT prenderà il via il 9 febbraio alle ore 9.30 con l’inaugurazione e le istituzioni nazionali.

Lo stand Puglia aprirà ogni giorno alle ore 10 e chiuderà alle ore 18, presentando numerose attività in contemporanea nelle varie aree attrezzate dello stand della Regione Puglia. Nell’Area Enogastronomia ci saranno due show cooking, curati da alcuni Comuni che ne hanno fatto richiesta, e due laboratori di pasta fresca.

L’agorà della Puglia del turismo sarà nella Saletta Conferenze che ospiterà conferenze stampa e progetti di enti locali pubblici e privati di tutte le sei province pugliesi, al fine di valorizzare l’offerta pugliese nel contesto di BIT.

Di particolare interesse sarà l’Area Imprese B2B in cui gli operatori del turismo pugliesi potranno incontrare l’offerta internazionale attraverso un’agenda di appuntamenti precedentemente predisposta attraverso la piattaforma My Matching di Fiera Milano.

Inoltre, ci sarà l’area per il progetto Pottery of Puglia in cui si potrà visitare una mostra di ceramiche pugliesi, frutto di un importante lavoro di ricerca e valorizzazione dell’arte e delle botteghe artigiane, per dar loro lustro e far riscoprire questa tradizione al grande pubblico. In pratica, un itinerario ufficiale della tradizione ceramica pugliese promuoverà il patrimonio tangibile ed intangibile dei sei Comuni in esposizione, premiandone l’autenticità.

Come sempre, verrà attrezzata l’Area Infopoint per accogliere e fornire informazioni ai visitatori della manifestazione nonché per la distribuzione di materiali promozionali.

IL PROGRAMMA

AREA FOOD

VIAGGIO EMOZIONALE TRA I SAPORI DELLA CULTURA ENOGASTRONOMICA PUGLIESE

*Per partecipare alle sessioni SCUOLA DI CUCINA ed ai laboratori MANI IN PASTA è necessario accreditarsi presso il desk dell’AREA PUGLIA FOR FOODIES

Domenica9Febbraio

MANI IN PASTA

LabuonapastafrescainPuglia

Massaia:Annamaria Balzano – Cala San Giovanni

EspertoFilieraGrano:Giancarlo Martimucci Molino e Pastificio Martimucci

Orario inizio: 11,00 – Durata: 50 min

SCUOLA DI CUCINA – Monti Dauni e Gargano

Incipit: Bruschetta con Caciocavallo Podolico e Prosciutto di Faeto

Alici Nere del Trabucco, Cime di Rapa gratinate, pecorino del Gargano, pomodorino, peperoncino, mollica di pane raffermo e olio Evo

DolciAssaggi–PugliaLevante (gelatoall’olioevoconcroccantedi mandorle e taralli), a cura di Associazione Aig Puglia

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni

Storyteller:Nick Difino

in collaborazione con Taste&Tour in masseria e Istituto Alberghiero “Tommaso Fiore” – Grumo Appula

Orario inizio: 12,00 – Durata: 50 min

“StrascinatedisemolarimacinataalragùdeiMontiDauniconmanzopodolico, maialino nero di Faeto,pomodoridelGargano”

DolciAssaggi–SaporidiPuglia(gelatoallaBurratinaconMieleemandorletostate), a cura di Associazione Aig Puglia

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni, Chef: Rocco Levante – Cala San Giovanni

Storyteller:Nick Difino

in collaborazione con Taste&Tour in masseria e Istituto Alberghiero “Tommaso Fiore” – Grumo Appula

Orario inizio: 13,00 – Durata: 50 min

MANI IN PASTA

LaCulturacasearia:IlmastroCasaroelaMozzarelladiGoiadelColleDOP

Mastro Casaro: Mario Lanzolla – Masseria Chinunno

EspertodiFilieraLatte:Grazia D’Ambruoso

Caseificio Artigiana/Consorzio Mozzarella di Goia del Colle DOP

Storyteller:Nick Difino

Orario inizio: 14,30 – Durata: 50 min

LabuonapastafrescainPugliaMassaia:Annamaria Balzano – Cala San Giovanni

EspertoFilieraGrano:Molino e Pastificio Martimucci

Orario inizio: 15,30 – Durata: 50 min

PUGLIAAPERITIVO

“LeTerredell’Uva” A cura di Rete di Comuni, Noicattaro, Adelfia, Casamassima, Castellaneta, Mola di Bari, Polignano a Mare e Rutigliano

Orario inizio: 17,00 – Durata: 30 min

Lunedì10Febbraio

MANIINPASTA

La Pastatella di Conversano con confettura di ciliegie

Massaia: Annamaria Balzano – Cala San Giovanni

Orario inizio: 11,00 – Durata: 50 min

SCUOLA DI CUCINA – Terra di Bari e Alta Murgia

Incipit: Zampina di Sammichele di Bari con crema di patate e fiore di lampascione fritto – Focaccia di Bisceglie “U Cùcue”

a cura di Comune di Sammichele di Bari e Comune di Bisceglie

“Vellutata di ceci neri di Cassano Murge e Polpo arrosto con Olio Evo Terra di Bari Dop”

Dolci Assaggi – il Sospiro

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni in collaborazione con Taste&Tour in masseria e Istituto Alberghiero “Tommaso Fiore” – Grumo Appula

EspertodiFilieraOlioEvo:Andrea Pezzolla – Assoproli Bari

Storyteller:Nick Difino Orario inizio: 12,00 – Durata: 50 min

“Zuppa di Lenticchia di Altamura IGP,puntarelle,pomodorini,crostinidiPanediAltamuraDopemazzettoaromatico”, a cura di Comune di Altamura in collaborazione con Consorzio Pane di Altamura DOP, Consorzio Lenticchia di Altamura IGP

DolciAssaggi–Panvinesco

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni

Storyteller:Nick Difino

Orario inizio: 13,00 – Durata: 50 min

MANIINPASTA

Salsiccia a punta di coltello dell’Alta Murgia – PAT Puglia

MastroMacellaio:Tommaso Pinto Bottega del Macellaio

Storyteller:Nick Difino

Orario inizio: 14,30 – Durata: 50 min

PUGLIAAPERITIVO

I PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) eccellenze gastronomiche

a cura di Comune di Canosa di Puglia

Orario inizio: 15,30 – Durata: 30 min

Mònde – Festival del Cinema e dei Cammini

A cura di Comune di Foggia e Comune di Monte Sant’Angelo

Orario inizio: 17,00 – Durata: 30 min

Martedì11Febbraio

MANIINPASTA

LabuonapastafrescainPuglia

Massaia:Annamaria Balzano – Cala San Giovanni

EspertoFilieraGrano:Martina Castoro Tre Archi – Molino e Pastificio Martimucci

Orario inizio: 11,00 – Durata: 50 min

SCUOLADICUCINASalentoeValleD’Itria

Incipit: Frisella con Capocollo diMartina Franca e stracciatella

“Municeddhe, lumache alla Salentina con pomodorino di Torre Canne e profumi mediterranei

Dolci Assaggi – Fichi Secchi Maritati”

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni in collaborazione con Taste&Tour in masseria e Istituto Alberghiero “Tommaso Fiore” – Grumo Appula Storyteller:Nick Difino

Orario di inizio: 12,00 – Durata: 50 minuti

Capunti con farina di Carrube, ricotta di capria ionica, scorza di limone femminiello del Gargano

Dolci Assaggi – il Pasticciotto

Chef: Rocco Levante – Cala San Giovanni in collaborazione con Taste&Tour in masseria

Istituto Alberghiero “Tommaso Fiore” – Grumo Appula

Storyteller: Nick Difino

Orario inizio: 13,00 – Durata: 50 min

MANIINPASTA

“Dalcuoredellatradizione:laCucuzzatadiVitigliano”a cura del Comitato Feste di Vitigliano in collaborazione con il Comune di Santa Cesarea Terme

Storyteller:Nick Difino

Orario inizio: 14,30 – Durata: 50 min

Fine Fiera, laboratorio sullo sprecoalimentare: le polpette di pane einsalata di Patata di Galatina DOP

Chef:Rocco Levante – Cala San Giovanni

Orario inizio: 15,30 – Durata: 50 min

… in abbinamento con

AnticaEnotriaAz.Agr. DiTucciRaffaele – Cerignola

AltevieWinerysrl – Alberobello

TenutaNardelliAz.Agr.SaporidiCasa – Conversano

Centovignali – Sammichele di Bari

CantinadeiFragni – Sammichele di Bari

Birrificio Birranova – Triggianello

CONFERENZE E INCONTRI DEL 9-10-11 FEBBRAIO

Domenica9febbraio

10:00

Apericena, GAL Daunia

Turismo 2025 ad Arpricena – Alto Tavoliere – Bacino Madrepietra

Grandieventi,storia,culturaevalorizzazionedelterritorio

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Antonio Potenza, SindacodiApricena

Anna Maria Torelli, PresidenteConsigliocomunale

Agata Soccio, VicesindacoApricena

Vincenzo Simeone, PresidenteGALDauniaRurale

10:20

Galatina, Collepasso, Copertino, Porto Cesareo, Aradeo

Tarantismo.UNESCOeCapitaleCultura,ilviaggioautenticodiGalatina

Collepasso, turismo sportivo e culturale nell’entroterra Salentino

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Sebastiano Leo, AssessoreallaFormazioneeLavoroRegionePuglia

Fabio Vergine, SindacodiGalatina

Barbara Perrone, MarketingTerritorialediGalatina

Maria Grazia Anselmi, AssessorealTurismodiGalatina

Piero Lagna, ConsigliereCentroStoricodiGalatina

Laura Manta, SindacodiCollepasso

Angelo Gianfreda, AssessorealTurismodiCollepasso

Ore 10.40

Grottaglie, Manduria, Terlizzi, Porto Cesareo, Manduria, Ginosa, Pulsano, Taranto, Lizzano, Laterza, Crispiano

IV edizione Milano Set Mediterraneo | La Puglia il paese delle Meraviglie 29 e 30 aprile 2025 e la

X edizione Passerella Mediterranea | Donne NON pupe

Associazione Urban Events

La Via Jonica – Land for All

Manduria, tra Storia, Cultura, Arte e Turismo

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Vincenzo Cesareo, PresidenteCameradiCommercioTarantoeBrindisi

Ciro D’Alò, SindacodiGrottaglie

Gregorio Pecoraro,SindacodiManduria

Michelangelo De Chirico, SindacodiTerlizzi

Silvia Tarantino, SindacadiPortoCesareo

Damiano Comes, PresidenteUrbanEvents

Gianni Azzaro, VicesindacodiTaranto

Luca Lopomo, SindacodiCrispiano

Lucia Palombella, SindacodiLizzano

Pietro D’Alfonso, SindacodiPulsano

Franco Frigiola, SindacodiLaterza

Domenico Gigante, AssessoreTurismoePromozioneGinosa

11:10

Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Polignano a Mare

PIETRAMADRE–AlberobelloCapitaleitalianadellaCultura2027

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Viviana Matrangola, AssessoreallaCulturaeLegalitàRegionePuglia

Francesco De Carlo, SindacodiAlberobello

Domi Ciliberti, SindacodiCastellanaGrotte

Francesco Intini, SindacodiNoci

Vito Carrieri, SindacodiPolignanoaMare

Marco Piva, Archistar,partnerdelprogettoPIETRAMADRE

Pasquale Gatta, ProjectManagerdiPIETRAMADRE

11:40

Giovinazzo e Mattinata

Conversazioni dal Mare – Giovinazzo e Mattinata come destinazione turistica della Cultura

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Cristina Piscitelli, AssessoreallaCulturaealTurismodiGiovinazzo

Michele Bisceglia, SindacodiMattinata

Paolo Valente, AssessoreallaCulturadelComunediMattinata

Giulia Murolo, CoordinamentoEditorialediConversazionidalMare

12:10

Maglie e Minervino di Lecce

Rigenerazione–I26annidelMercatinodelGusto

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Loredana Capone, PresidenteConsiglioRegionePuglia

Antonio Marte, SindacodiMinervinodiLecce

Giacomo Mojoli, DisegnatorediIdee

Salvatore Santese, Presidentedell’AssociazioneMercatinodelGusto

Cintya Concari & Roberto Marcatti, CuratoridellamostradiPaolaNavone

Michele Bruno, ResponsabileFooddelMercatinodelGusto

12:30

Terme di Santa Cesarea, Margherita di Savoia, Castelnuovo Daunia, Torre Canne – Federterme

Terme e Benessere in Puglia

Margherita di Savoia, regina del sale del mare e del vento”

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Massimo Caputi, PresidenteNazionaleFederterme

Piero Anselmi, PresidenteTermediSantaCesarea

Marina Lalli, ADTermeMargheritadiSavoia

Francesca Santobuono, AssessorealTurismoMargheritadiSavoia

Rosa Cascella, ResponsabileServizioTurismoMargheritadiSavoia

Mauro Galantino, DirettoreSanitarioTermediTorreCanne

Pier Francesco Palmariggi, AssessorealTurismodiFasano

Fabio De Paolis, ConsiglierealTurismoSantaCesareaTerme

Ruggero Riso, ResponsabileUfficioTurismoSantaCesareaTerme

Guerino De Luca, SindacodiCastelnuovoDaunia

Nicola Caccavelli, AUTermediCastelnuovoDaunia

13:00

Ente Parco e Comuni di Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Bitonto, Corato e Minervino Murge

MurGEopark: un patrimonio UNESCO come motore di crescita turistica

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Francesco Tarantini, CommissarioStraordinarioParcoNazionaleAltaMurgia

Vitantonio Petronella, SindacodiAltamura

Marienza Schinco, AssessorealTurismodiGravinainPuglia

Francesco Paolo Ricci, SindacodiBitonto

Vincenzo Casone, SindacodiSanteramoinColle “Masseria Jesce e Via Appia”

Marienza Schinco, Assessore al Turismo di Gravina in Puglia “Gravina fra Storia, Tradizioni e Cultura”

Maria Laura Mancini, SindacodiMinervinoMurge

Corrado Nicola De Benedittis, SindacodiCorato

13:30

Parco Terra delle Gravine – Laterza, Castellaneta, Ginosa, Mottola

Alla scoperta del Parco Terra delle Gravine: il nuovo orizzonte del turismo ecosostenibile

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Francesco Frigiola, SindacodiLaterza

Vito Parisi, SindacodiGinosa

Giambattista DiPippa,SindacodiCastellaneta

Giampiero Barulli, SindacodiMottola

Sergio Rizzo, Moderatore

14:00

Parco Terra delle Gravine – Laterza, Castellaneta, Ginosa, Mottola

Turismo Ecosostenibile e Outdoor

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Francesco Frigiola, SindacodiLaterza

Vito Parisi, SindacodiGinosa3

Giambattista Di Pippa, SindacodiCastellaneta

Giampiero Barulli, SindacodiMottola

Sergio Rizzo, Moderatore

14:30

Tricase, Castro, Ugento, Salve

Sentinelle sul Mare: Storia, Arte e Cultura delle Torri Costiere

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Alessandro Delli Noci, AssessorealloSviluppoEconomicoRegionePuglia

Antonio De Donno, SindacodiTricase

Francesca Longo, VicesindacoeAssessorealTurismoTricase

Rosanna Zocco, PresidenteConsiglioComunalediTricase

Alberto Capraro, VicesindacocondelegaalTurismodiCastro

Anna Chiara Congedi, AssessoraalTurismodiUgento

Francesco De Giorgi, AssessorealTurismodiSalve

15.00

Muro Leccese, Poggiardo, Castro

IlmisterodeiMessapifraMuroLeccese,PoggiardoeCastro

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Alessandro Delli Noci, AssessorealloSviluppoEconomicoRegionePuglia

Sara Spano, Assessora al Turismo di Muro Leccese

Antonio Ciriolo, SindacodiPoggiardo

Alberto Capraro, VicesindacocondelegaalTurismodiCastro

15:30

Noicattaro, Adelfia, Casamassima,

Castellaneta, Mola di Bari, Polignano a Mare, Rutigliano

Le Terre dell’Uva

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Raimondo Innamorato, SindacodiNoicattaro

Giuseppe Valenzano, SindacodiRutigliano

Giuseppe Colonna, SindacodiMoladiBari

Giambattista Di Pippa, SindacodiCastellaneta

Giuseppe Nitti, SindacodiCasamassima

Giuseppe Cosola, SindacodiAdelfia

16:00

GAL Alto Salento – Carovigno, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli, Ostuni

Alto Salento, i nuovi percorsi turistici 2025/2026 nel cuore della Puglia

Traritietradizionimillenariedell’AltoSalento:Battituradella‘NzegnaeCavalcatadiSant’Oronzo

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Massimo Lanzillotti, SindacodiCarovigno

Angelo Pomes, SindacodiOstuni

Giovanni Allegrini, SindacodiSanMicheleSalentino

Silvana Errico, SindacodiSanVitodeiNormanni

Giovanni Barletta, SindacodiVillaCastelli

Alessandro Leoci, ConsigliereRegionale

Bonaventura Cucci, PresidenteGALAltoSalento

Enzo Di Roma, ConsorzioAlbergatoridiCarovigno

Anna Cinti, PresidenteAssociazioneLeColonneBrindisi

Rocky Malatesta, PresidenteConsorzioTorreGuaceto

Sabina Franco, AssessoraallaCulturadiCarovigno

Antonella La Camera, ConsiglieracomunalediCarovigno

Nicola Maffei, AssessorealTurismodiOstuni

Agostino Buongiorno, PresidenteAss.CavalcatadiSant’Oronzo

16:30

Castellana, Putignano, Manfredonia – Ente Grotte e Fondazione Carnevale Putignano

Carnevale di Putignano e Grotte di Castellana: Strategie Comuni di Promozione Turistica

71a edizione del Carnevale di Manfredonia

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Michele Vinnella, SindacodiPutignano

Domenico Ciliberti, SindacodiCastellanaGrotte

Danilo Daresta, PresidenteFondazioneCarnevalediPutignano

Serafino Ostuni, PresidenteGrottediCastellana

Francesco Schiavone, AssessoreInfrastrutture,OperePubblicheeIdentitàTerritorialeComunediManfredonia

Matteo Gentile, AssessoreSviluppoEconomicoComunediManfredonia

17:00

Novoli

La Fòcara e le sue tradizioni

Sebastiano Leo, AssessoreallaFormazioneealLavoroRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Francesca Ingrosso, AssessoreallaCulturadiNovoli

Federica Pezzuto, AssessorealTurismodiNovoli

Sabrina Spedicato, PresidenteFondazioneFòcara

17.20

Gallipoli, Alezio, Sannicola, Tuglie

Gallipoli 2025, il tuo viaggio inizia qui!

Valorizzazione Storica, Turistica ed Enogastronomica del Territorio

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Stefano Minerva, SindacodiGallipoli

Antonio Piteo, VicesindacodiGallipoli

Assunta Cataldi, ConsiglieraTurismoCroceristico

Lucia Fiammata, PresidenteProLocoGallipoli

Cristian Scorrano, TesoriereProLocoGallipoli

Andrea Barone, SindacodiAlezio

Silvia Romano, SindacodiTuglie

Graziano Scorrano, SindacodiSannicola

Patrizio Romano, AssessorealTurismodiSannicola

Fabiola Margari, AssessorealTurismodiAlezio

Maria Teresa Perrone, ConsiglieracomunalediAlezio

Massimiliano Gianfreda, ConsiglierecomunalediAlezio

17:50

UNPLI – Unione delle Pro Loco Pugliesi

Puglia tutto l’anno

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Rocco Lauciello, PresidenteUNPLIPuglia

Antonino La Spina, PresidenteUNPLIAPSItalia

18:10

Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo, Martina Franca, Ostuni

Camminando in Valle d’Itria

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Angelo Palmisano, SindacodiCeglieMessapica

Roberto Pinto, VicesindacodiCisternino

Antonio Bufano, SindacodiLocorotondo

Gianfranco Palmisano, SindacodiMartinaFranca

Angelo Pomes, SindacodiOstuni

Lunedì10febbraio

10:00

Latiano, Oria, San Vito dei Normanni, Erchie, Francavilla Fontana, San Pancrazio Salentino, San Michele Salentino

TesoridelSalento

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Cosimo Maiorano, SindacodiLatiano

Cosimo Ferretti, SindacodiOria

Silvana Errico, SindacadiSanVitodeiNormanni

Giuseppe Margheriti, SindacodiErchie

Antonello Denuzzo, SindacodiFrancavillaFontana

Edmondo Moscatelli, SindacodiSanPancrazioSalentino

Giovanni Allegrini, SindacodiSanMicheleSalentino

Carmen Mancarella, GiornalistaeModeratrice

10:30

Lecce

Lecce, Identità Territoriale e Turismo

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Adriana Poli Bortone, SindacadiLecce

Giancarlo Capoccia, AssessorealTurismodiLecce

Beatrice Rana,pianista

11 – 13.00

Conferenza istituzionale Regione Puglia alla BIT 2025 PADIGLIONE 9 – SALA BIT 02

Puglia Destination Go: il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione per il futuro

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

INVESTIRE SULLA BELLEZZA PER L’ATTRATTIVITA’

TURISTICA DELLA PUGLIA. Le opportunità offerte dal PR 2021-27 e dai fondi complementari

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia,

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione Regione Puglia,

Viviana Matrangola, Assessore alla Cultura e Legalità Regione Puglia,

Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Annamaria Candela, Dirigente Sezione Cultura Regione Puglia

Assessorato allo Sviluppo Economico

Business or Pleasure? Puglia.

Opportunità per le imprese turistiche attraverso i fondi del PR Puglia FESR-FSE+ 21-27

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo Economico e Internazionalizzazione Regione Puglia,

Giuseppe Pastore, Dirigente Settore Competitività Regione Puglia

13:00

BTM-Business Tourism Management Vestas Investments

BTM 11a Edizione – BuyPuglia 2025

ApulianTouristInvestment–Edizione2025

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Alessandro Delli Noci, AssessorealloSviluppoEconomicoeInternazionalizzazioneRegionePuglia

Alfredo de Liguori, ResponsabileUĄcioPromozionediPugliapromozione

Nevio D’Arpa, Founder&CEOBTM

Vittorio Andidero e Andrea Molinari, ApulianTourismInvestments

13:20

Otranto, Parco regionale Costa Otranto, Santa Maria di Leuca, Bosco di Tricase, Diso, Castro

Arte e Cultura, Natura e Sostenibilità. Il fenomeno del Cicloturismo

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Alessandro Delli Noci, AssessorealloSviluppoEconomicoeInternazionalizzazioneRegionePuglia

FrancescoBruni,SindacodiOtranto

Michele Tenore, presidenteParcoCostaOtranto

GiandomenicoLetizia, AssessoreTurismoDiso

AlbertoCapraro, Vicesindaco di Castro

Sebastiano Venneri, presidenteVivilitalia–LegambienteTurismo

TommasoForte,giornalista

14.00

Foggia

Monde, Festa del Cinema sui Cammini

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Raffaele Piemontese, VicepresidenteeAssessoreallaSanitàRegionePuglia

Viviana Matrangola, AssessoraCulturaeLegalitàRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettorediDipartimentoTurismoeCulturaRegionePuglia

Maria Aida Tatiana Episcopo, SindacadiFoggia

Lia Azzarone, PresidenteConsiglioComunalediFoggia

Alice Amatore, AssessoraallaCulturadiFoggia

Davide Emanuele, AssessorealBilanciodiFoggia

Pierpaolo d’Arienzo, SindacodiMonteSant’Angelo

Rosa Palomba, AssessoraCulturaeTurismodiMonteSant’Angelo

Giovanni Vergura, AssessorealloSportdiMonteSant’Angelo

Anna Maria Tosto, PresidenteApuliaFilmCommission

Luciano Toriello DirettoreartisticoFestivalMonde

14.30

Monte Sant’Angelo, Lucera, Vieste, Peschici, Mattinata

MonteSant’Angelo,CittàdeiduesitiUNESCOedell’ArcangeloMichele

Lucera Capitale della Cultura della Puglia 2025

Vieste 2025: nuovo volto del turismo tra Digitalizzazione e Tradizione

Peschici D’Amare

Mattinata èXtraordinaria 2025, Destinazione ed Experience sul Gargano

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Raffaele Piemontese, VicepresidenteeAssessoreallaSanitàRegionePuglia

Viviana Matrangola, AssessoraCulturaRegionePuglia,

Serena Triggiani, Assessoraall’AmbienteRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Pierpaolo d’Arienzo, SindacodiMonteSant’Angelo

Rosa Palomba, AssessoraCulturaeTurismo,MonteSant’Angelo

Giovanni Vergura, AssessorealloSport,MonteSant’Angelo

Giuseppe Nobiletti, SindacodiVieste

Graziamaria Starace, AssessoraalTurismo,Cultura,IstruzioneeWelfare

Gaetano Paglialonga, AssessoreaiGrandiEventi

Gaetano Desimio, AssessorealloSport

Mariella Pecorelli, AssessoraaiLavoriPubblici

Giuseppe Pitta, SindacodiLucera

Maria Angela Battista, AssessoraCulturaeTurismodiLucera

Pasquale Gatta, CoordinatoreMonteSant’AngeloeLuceraCapitaleCulturaPuglia2025

Luigi D’Arenzo, SindacodiPeschici

Angela Ricci, AssessoreComunicazioneePromozionePeschici

Annarita Delli Muti, AssessoreTurismoeServiziSociali

Francesco D’Arenzo, ConsiglierediPeschiciEventi

Michele Bisceglia, SindacodiMatinata

Paolo Valente, Vicesindaco,Assessoreall’AmbientediMattinata

Rossella Ciuffreda, DirezioneFèXTRA

Maurizio Altomare, DirezioneOrchidays

15:00

Bari

Bari,DestinazioneTuristicaeGrandiEventi

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Aldo Patruno, DirettorediDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Pietro Petruzzelli, AssessorealTurismoComunediBari

15:20

Alberobello, Carovigno, Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano, Putignano, Rutigliano

Costa dei Trulli: i viaggiatori scelgono la Valle d’Itria e il mare

Il Gusto Glocal delle Terre di Fasano

Noci – Bacco nelle Gnostre tra Enogastronomia e Accoglienza

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Aldo Patruno, DirettorediDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Francesco Decarlo, SindacodiAlberobello

Massimo Lanzillotti, SindacodiCarovigno

Domi Ciliberti, SindacodiCastellanaGrotte

Giuseppe Lovascio, SindacodiConversano

Francesco Zaccaria, SindacodiFasano

Giuseppe Colossa, SindacodiMoladiBari

Angelo Annese, SindacodiMonopoli

Francesco Intini, SindacodiNoci

Angelo Pomes, SindacodiOstuni

Vito Carrieri, SindacodiPolignano

Michele Vinella, SindacodiPutignano

Giuseppe Valenzano, SindacodiRutigliano

16:00

Bisceglie, Andria, Trani, Canosa, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli

BAT: dalla Murgia al Mare. Cultura, arte, eventi, enogastronomia e archeologia nel cuore della Puglia

Il popolo degli ipogei di Trinitapoli

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettorediDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Angelantonio Angarano, SindacodiBisceglie

Cesareo Troia, AssessorealTurismodiAndria

Lucia de Mari, AssessoraalleCulturediTrani

Cristina Saccinto, AssessoreallaCulturadiCanosa

Francesca Santobuono, AssessorealTurismodiMargheritadiSavoia

Maria Laura Mancini, SindacodiMinervinoMurge

Sergio Mazzia, CommissariostraordinariodiSanFerdinando

Francesco di Feo, SindacodiTrinitapoli

Giovanni Landriscina, AssessorealTurismodiTrinitapoli

Anna Maria Tunzi, DirezioneParcoeMuseoArcheologicoIpogeidiTrinitapoli

Mariangela Lo Zupone, PresidenteMuseoeParcoArcheologicoIpogeidiTrinitapoli

16:30

Polignano – Otranto – Epoca Collection – Indigenous – Metodo Otranto e Ente Parco Costa Otranto

Wedding, Esperienze e Nuove Strategie per il Turismo: Puglia Destinazione d’Eccellenza

Otranto–ArteeCultura,NaturaeSostenibilità

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Alessandro Delli Noci, AssessorealloSviluppoEconomico

Alessandro Baccaro, MasseriaSanGiovanni

Gianmaria La Torre, IndigenusDMC

Alessandro Stefanio, TenutaCentoporteePalazzodeMori,CEOMetodo

Francesco Bruni, SindacodiOtranto

Vito Carrieri, SindacodiPolignanoaMare

17:00

Regione Puglia, Pugliapromozione

PUGLIA DESTINATION FOR ALL

Storie che trasformano destinazioni in emozioni

Progetto C.Os.T.A. – Comunità Ospitali per il Turismo Accessibile

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore di Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

Valentina Romano, Direttrice Dipartimento Welfare Regione Puglia

Antonietta Spinelli, Funzionario Dipartimento Welfare

Patrizio Giannone, Dirigente Sezione Turismo Regione Puglia

Nica Mastronardi, Coordinatrice tecnica del Progetto C.Os.T.A. e moderatrice

Rappresentati dei Progetti di Rete C.Os.T.A.: Raffaele Di Sabato, Onofrio Di Cillo, Giorgia Rollo, Christian Scorrano, Andrea Polimeno, Maria Porreca

17:30

Ostuni, Polignano, SAC Mari tra le Mura

Un’Emozione Possibile – Festival di Ostuni e Polignano: la Puglia diventa un Libro da scoprire.

Polignano in rete, territorio e grandi eventi: 12a Edizione Red Bull Cliff Diving 2025 Festival Il Libro Possibile

Omaggio a Domenico Modugno Sac Mari fra le Mura

Cala San Giovanni: le nuove frontiere del settore Balneare

Gianfranco Lopane, AssessorealTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, DirettoreGeneralePugliapromozione

Aldo Patruno, DirettorediDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Angelo Pomes, SindacodiOstuni

Nicola Maffei, AssessorealTurismodiOstuni

Vito Carrieri, SindacodiPolignanoaMare

Giorgia Messa, ResponsabileComunicazione“IlLibroPossibile”

Roberto Giugliano, MarketingManagerRedBullItalia

Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, DiversRedBullWorldSeries2025

Roberto Benigno, CalaSanGiovanni–moderatore

Gabriele Greco, CEOSpiagge.it

Domenico Matarrese, ResponsabileCulturaeTurismodiPolignano

Priscilla Raguso, AssessoreallaCulturadiPolignano

Martedì11febbraio

10:00

Assessorato Sviluppo Economico e Internazionalizzazione

Identità, tradizione e maestria: La Puglia delle Luminarie

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico e Internazionalizzazione

Mario Pendinelli, Sindaco di Scorrano

Domenico Paulicelli, Presidente Confartigianato Luminaristi Puglia

POP: il brand della ceramica pugliese per valorizzare i territori tutto l’anno

Alessandro Delli Noci, Assessore allo Sviluppo economico Regione Puglia

Ciro D’Alò, Sindaco di Grottaglie

Luigi Melissano, Sindaco di Cutrofiano

Francesco Frigiola, Sindaco di Laterza

Giuseppe Valenzano, Sindaco di Rutigliano

Vito Pietro Mello, Sindaco di San Pietro in Lama

Michelangelo DeChirico, Sindaco di Terlizzi

11:30

Taranto e Crispiano, Orchestra della Magna Grecia

DaVersiaViaggio:LaCulturadiAldaMerinicomeEccellenzadelTurismoLetterario

Orchestra della Magna Grecia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCultura,TurismoeValorizzazionedelterritorio

Luca Lopomo, SindacodiCrispiano

Angelica Lussoso, AssessoreallaCulturaComunediTaranto

Rappresentante Spazio Alda Merini Milano

Antonio S. Nobili, registaeDaniloParisi–attore:“DioArriveràall’alba”

Maestro Piero Romano, DirettoreOrchestradellaMagnaGrecia

12:00

Crispiano, Manduria, Ginosa, Ceglie Messapica, Deliceto, Mesagne, Castellaneta, Ischitella

Sostenibilità, Collaborazione e Natura nel Turismo: Obiettivi Agenda 2030 come Leva Competitiva

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Giovanni Gostoli, Direttore della Rete dei Comuni Sostenibili

Giuseppe Pecoraro, Sindaco di Manduria

Vito Parisi, Sindaco di Ginosa

Angelo Palmisano, Sindaco di Ceglie Messapica

Pasquale Bizzarro, SindacodiDeliceto

Toni Matarelli, SindacodiMesagne

Giambattista Di Pippa, SindacodiCastellaneta

Alessandro Nobiletti, SindacodiIschitella

12:30

Sava, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Carosino, Monteiasi, Montemesola, Faggiano, Monteparano, Roccaforzata

I Comuni Montedoro – Sulle Tracce di Orazio, le Terre dal Colore dell’Oro

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del territorio

AntonioCardea,PresidenteUnionedeiComuniMontedoro eSindacodiFaggiano

CosimoFabiano,SindacodiSanGiorgioJonico

OnofrioDicillo,SindacodiCarosino

MichelangeloSerio,SindacodiRoccaforzata

IgnazioPunzi,SindacodiMontemesola

GaetanoPichierri,SindacodiSava

13.00

San Giovanni Rotondo

Presentazione Eventi del Giubileo 2025

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore di Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale Pugliapromozione

FIlippo Barbano, Sindaco di San Giovanni Rotondo

Gennaro Tedesco, Assessore al Turismo e alla Cultura di San Giovanni Rotondo

13:30

Mola di Bari, Rutigliano, Conversano

Tre Paesi tra Sagre,Tradizione e Innovazione

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Luca Scandale, Direttore Generale AReT Pugliapromozione

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Giuseppe Colonna, Sindaco di Mola di Bari

Angelo Rotolo, VicesindacodiMoladiBaricondelegaCultura,TurismoeMarketingTerritoriale

Giuseppe Valenzano, SindacodiRutigliano

Milena Palumbo, AssessoraCulturaeTurismoComunediRutigliano

Giuseppe Lovascio, SindacodiConversano

Caterina Sportelli, AssessoraCulturaeTurismoComunediConversano

14.00

Sammichele di Bari e Turi

Sammichele e Turi: tradizioni, enogastronomia per un 2025 tutto da scoprire, vivere, gustare

Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura, Turismo e Valorizzazione del territorio

Lorenzo Netti, SindacodiSammichelediBari

Lucia Parchitelli, Consiglieracomunale

Giuseppe De Tomaso, SindacodiTuri

Teresa De Carolis, VicesindacodiTuricondelegaCultura

Pasqualina Susca, AssessoraalMarketingterritorialeTuri

Daniela Di Bello, ConsiglieradelegaTurismoTuri

14:30

Mesagne, Francavilla Fontana

Grandi mostre in Puglia – Le Esposizioni a Mesagne e Francavilla Fontana

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Pierangelo Argentieri, PresidentediMicexperiencePuglia

Antonio Matarrelli, SindacodiMesagne

Antonello Denuzzo, SindacodiFrancavillaFontana

Marco Calò, consulenteallaCulturaComunediMesagne

Pierluigi Carofano e Isabella Valente, curatoriesposizioniPugliaWalkingArt

15.00

Distretto Nautico di Puglia

Brindisi – Melendugno – Otranto – Santa Cesarea Terme – Manfredonia

PUGLIA – Distretto Nautico

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Luca Scandale, Direttore Generale AReT Pugliapromozione

Teodoro Scarano, AssessoreSporteTurismoBrindisi

Giuseppe Danese, PresidenteDistrettoNauticoPuglia

Massimo Danese, DirettoreAdriaticCupMondialeMotonautica

Nino Caso, regataBrindisi-Corfù

Salvatore Zarcone, PresidenteregataBrindisi-Valona

Giuseppe Meo, PresidenteSNIM

Patrizia Carra, CoppaMediterraneoScherma

Alessandro Rubino, MondialeAquabike,Hidrofly,CampItaliano

Alessandro Basilico e Milena Maggio, FederazioneItalianaMotonautica

Christian Stefania e Ciro Gelsomino, MondialeMotorSurf

Anna Saponaro, ufficiostampaDistrettoNauticoPuglia

15:30

Arnesano, Carmiano, Copertino, Lequile, Leverano, Monteroni di Lecce, Porto Cesareo, Veglie, Francavilla Fontana

Salento, le dieci emozioni da vivere

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Camillo De Milato, Presidentedell’AssociazioneregionalePugliesiMilano

Armando Pisanello, Vicepresidentedell’AssociazioneregionalePugliesiMilano

Agostino Picicco, CulturaedEventiAssociazioneregionalePugliesiMilano

Paolo Rausa, ResponsabileEventiAssociazioneregionalePugliesiMilano

Mariolina Pizzuto, Presidentedell’UnionedeiComuniUnion3

Francesco Solazzo, SindacodiArnesano

Gianni Erroi, SindacodelComunediCarmiano

Vincenzo De Giorgi, SindacodiCopertino,

Vincenzo Carlà, SindacodiLequile

Silvia Tarantino, SindacodiPortoCesareo

Maria Rosaria De Bartolomeo, Sindacodi Veglie

Giuseppe Alemanno, AssessorealturismodiNardò

Antonello De Nuzzo, SindacodiFrancavillaFontana

16:00

Boschi Didattici di Puglia

Pugliainbosco

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Rosabella Milano, ReferenteRegionePugliaperiBoschiDidattici

Gianfranco Ciola e Mario De Angelis, Associazione“PugliainBosco”

16:30

Molfetta, Bande da Giro e Trepuzzi

Pasqua a Molfetta: emozioni senza tempo – Festival Nazionale delle Bande da Giro

Collisioni: la 13a Edizione di Bande a Sud

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Aldo Patruno, DirettoreDipartimentoCulturaeTurismoRegionePuglia

Giacomo Rossiello, AssessoreCulturaeTurismodiMolfetta

Benedetto Grillo, PresidenteA.N.B.G.

Giuseppe Maria Taurino, SindacodelTrepuzzi

Gioacchino Palma, DirettoreArtisticoFestival“BandeaSud”

Giuseppe Rampino, AssessorealBilanciodelegaa“BandeaSud”

17.00

San Severo, Torremaggiore

SanSeveroelasuaMadonnaNeraTorremaggiore, TerradiprincipieImperatori

Gianfranco Lopane, AssessoreTurismoRegionePuglia

Antonio Potenza, SindacodiApricena

Lidya Colangelo, SindacadiSanSevero

Rosario di Scioscio, AssessorealMarketingterritoriale

Emilio Di Pumpo, SindacodiTorremaggiore

Enzo Ǫuaranta, AssessoreallaCulturadiTorremaggiore

Ilenia Coppola, AssessorealTurismodiTorremaggiore

17:30

Regione Puglia

Le opportunità offerte dalla Regione Puglia per la promozione delle Feste patronali e delle tradizioni pugliesi Gianfranco Lopane, Assessore Turismo Regione Puglia

Viviana Matrangola, Assessore Cultura e Legalità Regione Puglia

Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Regione Puglia

Lucia Parchitelli, Presidente Commissione Cultura Consiglio Regione Puglia