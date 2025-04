[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Puglia a Verona per la 57esima edizione del Vinitaly

Dal 6 al 9 aprile 2025 è in programma a Verona la 57esima edizione del Vinitaly, la fiera internazionale del vino e dei distillati: la Regione Puglia partecipa in sinergia con Unioncamere Puglia, ospitando nel padiglione 11 di Fiera Verona, su una superficie di quasi 4mila metri quadri, 106 espositori, tra aziende vinicole e quattro consorzi di tutela (Castel del Monte, Rosso Barletta, Primitivo di Manduria, Salice Salentino).

“La Puglia al Vinitaly è pronta ad affrontare questioni strategiche relative al cambiamento dei consumi e l’imposizione dei dazi statunitensi, con tutte le componenti della filiera vitivinicola – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura – curando contemporaneamente la promozione enogastronomica e del pescato di Puglia e le opportunità di diversificazione e multifunzionalità possibili con l’enoturismo”.

“Unioncamere Puglia – afferma la presidente Unioncamere Puglia – anche quest’anno ha assicurato la partecipazione attiva di oltre 100 imprese, rafforzando il legame tra imprese e promozione del territorio e offrendo opportunità di visibilità all’interno di un evento di respiro globale, quale è il Vinitaly. Il nostro obiettivo, in un momento così complesso, è quello di alimentare la crescita sostenibile e integrata del sistema vino, creando sinergie con il turismo, la cultura e le altre eccellenze del Made in Puglia».

Al Vinitaly negli spazi istituzionali della Regione Puglia sono in programma 17 tra convegni, incontri e seminari, per un confronto a più voci dedicato allo sviluppo locale delle produzioni vitivinicole, alla valorizzazione della biodiversità viticola passando per le soluzioni digitali dedicate alla riconoscibilità dei vini e alle opportunità di formazione professionale realizzabili nell’ambito dell’enoturismo, anche grazie ai fondi del CSR Puglia 2023/2027, il Complemento regionale di Sviluppo Rurale. Il Vinitaly 2025 sarà anche occasione per presentare a livello nazionale una serie di eventi dedicati alla promozione del vino e che tengono insieme l’incoming dei flussi turistici in Puglia e la valorizzazione dei territori.

Nella crisi globale del mondo del vino, la Puglia a livello produttivo dimostra la sua capacità di resistenza. Secondo gli ultimi dati trasmessi dal Dipartimento Agricoltura ad AGEA al 31 luglio 2024, la superficie vitata della Puglia è pari a 90.882,09 ettari, terza estensione a livello nazionale dopo Veneto e Sicilia.

L’Ufficio Studi di Unioncamere Puglia evidenzia che la vendemmia 2024 è stata favorevole, con un incremento di produzione del 18% rispetto al 2023 e un ritorno ai volumi del 2022.

Qui in dettaglio i dati relativi all’export nel 2024 per la categoria merceologica CA110-Bevande *

Valore export Puglia: 300.174.097 € (+21.359.758 rispetto al valore dell’anno 2023)

Top 10 export pugliese nel 2024 (in valori assoluti)

0004-Germania 77.258.398

0006-Regno Unito 34.007.777

0070-Albania 23.205.549

0039-Svizzera 20.807.464

0400-Stati Uniti 19.377.321

0003-Paesi Bassi 14.091.786

0017-Belgio 13.872.502

0001-Francia 11.957.596

0009-Grecia 7.099.551

0008-Danimarca 6.674.406

Migliori variazioni 2024 vs 2023

0004-Germania + 11.608.015

0006-Regno Unito + 8.398.297

0400-Stati Uniti + 3.748.103

0003-Paesi Bassi + 2.909.012

0017-Belgio + 2.184.354

0009-Grecia + 1.625.910

0076-Georgia + 1.360.202

0030-Svezia + 1.293.010

0060-Polonia + 903.823

0008-Danimarca + 789.435

* Dati elaborati dall’Ufficio Studi di Unioncamere Puglia

Per rinforzare la capacità di esportazione dei vini pugliesi, nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 aprile nell’area istituzionale dedicata ai B2B del padiglione 11 della Regione Puglia al Vinitaly, le aziende vitivinicole pugliesi potranno incontrare in sessioni dedicate 15 buyer selezionati, per cogliere l’opportunità di ampliare contatti e rete vendita dei propri vini.

L’enoteca dei vini di Puglia sarà lo spazio dove poter scoprire vini provenienti da vigneti eroici e autoctoni e le sempre più amate bollicine di Puglia, con uno spin-off strategico dedicato all’olio extravergine d’oliva pugliese, in un’ottica di promozione e di conoscenza integrata in un palcoscenico come Vinitaly delle produzioni agroalimentari pugliesi. Nell’area degli show cooking, in programma ogni giorno alle 11.30, alle 12.30, alle 13.30 e alle 14.30 infatti, sarà possibile degustare abbinamenti cibo-vino con protagonisti anche una serie di prodotti riconosciuti con il marchio di qualità della Regione Puglia, insieme ad esperti delle filiere produttive e della Dieta Mediterranea.

“A Sea of Flavors – Fish & Wines from Puglia” sarà il doppio evento fuori salone dedicato alla promozione del comparto ittico, in programma lunedì 7 aprile 2025 nel cuore di Verona, organizzato dalla Struttura di progetto “Attuazione della Politica Europea per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

Il Circolo Unificato dell’Esercito nel castello-museo di Castelvecchio ospiterà alle 19.00 un aperitivo “Pesce fritto & Bollicine di Puglia” e una cena “Finger Food & Vini di Puglia” alle 20.30.

L’aperitivo sarà caratterizzato dalla degustazione di pesce, in abbinamento alle Bollicine di Puglia, secondo un format assai informale, al fine di coinvolgere i giovani. All’aperitivo seguirà un workshop che analizzerà il ruolo del settore della pesca pugliese a livello nazionale e sarà occasione per approfondire le tematiche più rilevanti per il futuro della filiera.

Seguirà una degustazione del pescato pugliese, proposto in abbinamento ai vini di Puglia e ai prodotti tipici del territorio, affidato a cuochi e sommelier che avranno il compito di raccontare le caratteristiche del pescato, la storia del settore e gli abbinamenti cibo-vino in grado di esaltare i sapori del mare e dei vitigni autoctoni di Puglia.