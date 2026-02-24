La provincia di Foggia scende al terzo posto in Puglia nelle presenze turistiche, De Meo: “Non servono solo selfie alla BIT ma azioni concrete”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA: “Non basta mostrare quanto siamo belli. Serve chiederci perché la provincia di Foggia sta perdendo posizioni?” Sono importanti le parole di Michele De Meo, che entra dritto sul tema Arrivi e presenze in Puglia dopo i proclami trionfalistici alla BIT di Milano ed alla vigilia della BTM di Bari del prossimo 25 – 27 Febbraio.

“Dopo i selfie alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano servono azioni concrete e una visione davvero condivisa. Ma, prima di tutto, serve maggiore attivismo da parte degli operatori.” Il commento è sul dato della Provincia di Foggia che passa da essere la seconda provincia pugliese per presenze alla terza secondo quanto riporta De Meo.

Il messaggio non è solo rivolto ai politici ma anche ai colleghi operatori: “Chi decide di operare nel turismo deve essere consapevole che il territorio non è uno sfondo né una semplice cartolina da esibire all’occorrenza: è parte integrante del prodotto che ha scelto di mettere in vendita. Se il territorio cresce, cresce l’impresa. Se il territorio arretra, arretrano tutti.”

Se la provincia di Foggia perde posizioni nel settore turistico è demerito di tutti sia degli operatori che devono essere più attivi e propositivi, sia dei politici che devono avere visione ed apportare azioni concrete per il miglioramento dei flussi turistici sul Gargano ed in provincia di Foggia e chiosa De Meo: “Diversamente, non ci saranno più titoloni da condividere né passerelle per autoproclamati Re e Regine del turismo. È il tempo della responsabilità. È il tempo del lavoro concreto. Buon lavoro.”