La promessa di Decaro: “Alle giovani coppie pugliesi diamo 30 mila euro”. Ecco per cosa

Un contributo a fondo perduto di 30mila euro per consentire alle giovani coppie di acquistare la prima casa. È questa una delle sei proposte che il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Antonio Decaro ha lanciato ieri. «La Puglia ha bisogno di una politica della casa stabile e di lungo periodo» ha spiegato l’europarlamentare.

Lo riporta La Repubblica.

La misura dovrebbe interessare aiutare giovani coppie, famiglie monoparentali o under 40 con Isee fino a 30mila euro per acquistare la loro prima abitazione.