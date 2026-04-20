La Promessa, anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2026: Curro, Pía e Lope e il mistero del cianuro

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La settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026 de La Promessa si annuncia ricca di colpi di scena, scontri familiari e rivelazioni che rischiano di cambiare gli equilibri all’interno della tenuta. La soap spagnola continua a conquistare il pubblico italiano grazie a una trama sempre più serrata, dove ogni personaggio sembra muoversi su un filo sottile tra segreti, ambizioni e sentimenti trattenuti.

Gli episodi in arrivo promettono momenti intensi: cosa scopriranno Curro, Pía e Lope sul braccialetto avvelenato? Come evolverà lo scontro tra Angela e Leocadia? E quale sorpresa porterà la lettera del re? Scopriamolo insieme.

Il mistero del cianuro: Curro, Pía e Lope tornano alla gioielleria per scoprire la verità

La settimana si apre con un enigma che tiene tutti con il fiato sospeso. Curro, Pía e Lope hanno finalmente la conferma che la custodia del braccialetto conteneva cianuro, un dettaglio che trasforma un semplice sospetto in una minaccia concreta. La scoperta li spinge a pianificare un ritorno alla gioielleria, decisi a capire chi abbia potuto manomettere l’oggetto e con quale scopo.

La tensione cresce mentre i tre cercano di muoversi senza attirare attenzioni indesiderate. Curro, sempre più coinvolto, sente il peso della responsabilità e teme che la verità possa essere molto più oscura di quanto immaginato. Pía, come sempre lucida e pragmatica, cerca di mantenere il controllo della situazione, mentre Lope si dimostra un alleato prezioso, pronto a rischiare pur di proteggere chi ama.

Il mistero del cianuro diventa così il filo conduttore di una trama che si intreccia con le dinamiche della tenuta, alimentando sospetti e paure che potrebbero esplodere da un momento all’altro.

Angela contro Leocadia: una guerra madre-figlia che divide La Promessa

Parallelamente all’indagine sul braccialetto, la tenuta è scossa da un conflitto che coinvolge Angela e sua madre Leocadia. La giovane, determinata a non piegarsi, decide di accamparsi nei giardini della Promessa pur di non tornare a casa. È una scelta che racconta tutta la sua fragilità, ma anche una forza interiore che sorprende chi la conosce.

Leocadia, invece, non intende cedere. La sua rigidità si trasforma presto in minaccia quando avverte Curro che lo licenzierà se continuerà ad aiutare Angela. È un gesto che rivela quanto la donna sia disposta a spingersi oltre pur di riaffermare la propria autorità.

Martina, nonostante il divieto, decide di visitare Angela. La trova provata, debole, ma ancora determinata a resistere. La sua salute preoccupa tutti, e la situazione rischia di degenerare se qualcuno non interverrà.

Nel frattempo, Lorenzo prova a mediare e chiede a Leocadia di riammettere la figlia a palazzo. La risposta è un rifiuto netto, che lascia intuire quanto il rapporto tra le due sia ormai compromesso. La Promessa si trasforma così in un campo di battaglia emotivo, dove ogni gesto può cambiare il destino di Angela.

Nuovi titoli nobiliari e decisioni difficili: la lettera del re e l’addio di Rómulo

A movimentare ulteriormente la settimana arriva una notizia inaspettata: Lisandro annuncia che il re ha conferito ad Adriano e Catalina il titolo di conti de Campos y Lujan. È un riconoscimento prestigioso che porta entusiasmo, ma anche nuove responsabilità. Catalina, sorpresa e onorata, si trova a riflettere su cosa comporti davvero questo titolo per il futuro della famiglia.

Mentre la tenuta festeggia, un’altra notizia rischia di spezzare l’equilibrio: Rómulo ha deciso di lasciare La Promessa. L’uomo, da sempre punto di riferimento per tutti, confida a Catalina la sua intenzione e le chiede aiuto per comunicarlo ad Alonso. È un momento carico di emozione, perché la sua partenza rappresenterebbe una perdita enorme per l’intera casa.

Nel frattempo, Raif continua a interrogarsi sui sentimenti di Ceyda e chiede informazioni a Bahar per capire meglio la sua situazione. È un gesto che rivela curiosità, ma anche un desiderio sincero di avvicinarsi a lei.