La Promessa, anticipazioni dal 23 febbraio all’1 marzo 2026 matrimonio segreto tra Catalina e Adriano

La settimana di La Promessa, in onda dal 23 febbraio all’1 marzo 2026, si annuncia ricca di svolte che coinvolgono sia la famiglia dei marchesi sia la servitù, sempre più al centro di segreti e tensioni. Catalina e Adriano sorprendono tutti con una decisione inattesa, mentre Curro affronta Eugenia con una verità che la destabilizza.

Nel frattempo, Manuel e Tono si trovano coinvolti in un affare che rischia di creare nuovi problemi nella tenuta. Cosa accadrà al matrimonio di Catalina? Quali segreti emergeranno sul passato di Romulo? E come reagirà la famiglia De La Mata alle ultime rivelazioni? Scopriamolo insieme.

La Promessa, Catalina e Adriano rinunciano alle nozze ufficiali ma preparano un matrimonio segreto

La settimana si apre con una scelta che lascia tutti senza parole. Catalina e Adriano comunicano a Leocadia di voler rinunciare al matrimonio pubblico, una decisione che sembra mettere in discussione il loro futuro. In realtà, la coppia ha già un piano: d’accordo con Alonso, ha deciso di sposarsi in segreto, lontano dalle pressioni della famiglia e dagli occhi indiscreti della tenuta.

Catalina, determinata a vivere un momento autentico, chiede a Simona di accompagnarla all’altare. Un gesto che conferma il rapporto profondo che la lega alla servitù, spesso più vicina a lei della stessa aristocrazia.

Quando i due innamorati si rivolgono a Padre Samuel per celebrare le nozze, però, il parroco li mette di fronte a una notizia inattesa che rischia di complicare i loro piani. Le ragioni non vengono subito chiarite, ma il clima lascia intuire che la strada verso il matrimonio sarà tutt’altro che semplice.

La Promessa, Emilia rivela il suo passato con Romulo, mentre Curro sconvolge Eugenia

Nel frattempo, tra i corridoi della servitù circolano voci sempre più insistenti sul rapporto tra Emilia e Romulo. Le chiacchiere diventano talmente pressanti che Pia decide di affrontare direttamente Emilia per ottenere la verità.

La giovane, stanca dei pettegolezzi, rivela finalmente ciò che ha sempre taciuto: lei e Romulo, da ragazzi, erano fidanzati. Una storia d’amore interrotta senza spiegazioni, che ha lasciato in Emilia una ferita mai del tutto rimarginata.

La rivelazione sorprende tutti, perché mostra un lato di Romulo che pochi conoscevano. L’uomo, sempre così riservato, aveva vissuto un amore intenso che aveva scelto di abbandonare senza mai guardarsi indietro.

Intanto, Eugenia vede Curro vestito da lacchè e, confusa, gli chiede spiegazioni. Il giovane decide di affrontare la verità una volta per tutte: le rivela di sapere che non è suo figlio e che il suo vero padre è proprio Romulo.

La notizia sconvolge Eugenia, che si ritrova a fare i conti con un passato che ha sempre cercato di nascondere.

Manuel finanzia un affare rischioso, mentre il Capitano De La Mata perde il controllo

Sul fronte economico, Tono è preoccupato per l’attività di Manuel. Il macchinario che desiderano acquistare è ancora disponibile a un buon prezzo, ma il tempo stringe e il denaro non basta.

Manuel, però, riesce a procurarsi la somma necessaria e manda Tono a Valverde De La Jara per concludere l’affare. L’assenza dell’automobile irrita profondamente il Capitano De La Mata, che sfoga la sua frustrazione sulla moglie.

Nel suo sfogo, l’uomo rivela anche un dettaglio inquietante: Cruz è in carcere, accusata dell’assassinio di Jana.

Intanto, Catalina e Adriano continuano a organizzare il loro matrimonio segreto, ma la notizia inattesa di Padre Samuel rischia di far saltare tutto.

La settimana dal 23 febbraio all’1 marzo si muove così tra segreti, rivelazioni e tensioni crescenti, mentre ogni personaggio è costretto a fare i conti con scelte che potrebbero cambiare per sempre il destino della tenuta.