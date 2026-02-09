La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 febbraio 2026: Eugenia torna alla tenuta e sconvolge tutti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 16 al 22 febbraio de La Promessa si annuncia ricca di rivelazioni, tensioni familiari e decisioni che rischiano di cambiare gli equilibri della tenuta. I nuovi episodi porteranno alla luce segreti rimasti nascosti per anni, mentre vecchie ferite tornano a sanguinare e nuovi conflitti si accendono tra i protagonisti.

Cosa scoprirà Alonso sul viaggio di Martina? Quale verità racconterà Eugenia al suo ritorno? E come reagirà Curro davanti alle richieste della madre? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Alonso scopre la verità su Martina e Simona affronta un nuovo scontro

Le previsioni di Jacobo si rivelano esatte. Alonso, grazie a una telefonata, scopre che Martina non è mai arrivata a Cordoba come aveva dichiarato. Il suo vero obiettivo era incontrare Cruz, rinchiusa in prigione. La bugia scatena la delusione di Alonso, che si sente tradito e teme che la giovane stia nascondendo molto più di quanto voglia far credere.

Nel frattempo, Simona vive un nuovo momento difficile con suo figlio. Il ragazzo la accusa di intromettersi nella sua vita e di non voler accettare che lavori con Manuel. Lo scontro lascia Simona ferita, ma anche consapevole che il rapporto con lui è sempre più fragile.

Manuel, dal canto suo, affronta Alonso e gli rinfaccia di non averlo sostenuto quando aveva annunciato l’intenzione di sposare Jana, ricordandogli come Catalina fosse stata trattata in modo diverso.

Il confronto apre una crepa profonda tra padre e figlio.

Il ritorno di Eugenia sconvolge la tenuta: segreti, paure e un ruolo difficile per Curro in La Promessa

Il momento più inatteso della settimana è l’arrivo di Eugenia alla Promessa. La sua presenza sorprende tutti e la famiglia decide di proteggerla, evitando di raccontarle gli ultimi avvenimenti per non turbarla.

Nessuno immagina, però, che anche lei custodisca un segreto che potrebbe cambiare molte cose.

Per non destabilizzarla, Curro è costretto a indossare nuovamente gli abiti da giovane nobile e a comportarsi come tale davanti alla madre.

Un ruolo che non sente più suo, ma che accetta per amore e per non farla soffrire. La situazione si complica quando Eugenia, felice di rivedere Curro in salute, gli rivela la verità sugli anni trascorsi in sanatorio.

Racconta di essere stata rinchiusa da Lorenzo dopo anni di maltrattamenti e di non aver mai avuto la possibilità di difendersi. Curro, sconvolto, le promette che non permetterà mai più che qualcuno la faccia soffrire.

Nuovi divieti, sospetti e problemi economici: la settimana si chiude con tensioni crescenti

Alonso teme che Leocadia possa essere coinvolta in uno scandalo e, per evitare problemi alla tenuta, decide di sospendere temporaneamente il matrimonio tra Catalina e Adriano.

Una scelta difficile, che rischia di incrinare i rapporti familiari e di alimentare nuove tensioni. Intanto, Manuel comunica a Tono una notizia che mette in crisi i loro progetti: il direttore della banca ha rifiutato il credito necessario per avviare l’attività che avevano pianificato insieme.

La delusione è forte e apre interrogativi sul loro futuro professionale. La settimana si chiude con un clima carico di incertezze, tra segreti rivelati, matrimoni sospesi e rapporti familiari sempre più complessi.

La Promessa continua così a tenere il pubblico incollato allo schermo, confermandosi uno dei titoli più seguiti del preserale di Rete 4.