La Promessa, anticipazioni 20‑26 aprile 2026: Petra sotto accusa e un battesimo che finisce nel caos
Le nuove puntate di La Promessa, in onda su Rete 4 dal 20 al 26 aprile 2026, riportano al centro della scena una serie di eventi che sconvolgono gli equilibri della tenuta.
La settimana si muove tra accuse, segreti che riaffiorano e decisioni che cambiano il destino di più personaggi.
Il clima è teso, i rapporti si incrinano e ogni gesto sembra avere conseguenze imprevedibili.
La diffidenza verso donna Petra continua a crescere, mentre nuove dinamiche coinvolgono Manuel, Catalina, Curro e molti altri.
Ma cosa scatenerà il caos al battesimo? Perché Catalina decide di lasciare La Promessa? E quale segreto confesserà Emilia a Rómulo? Scopriamolo insieme.
Petra sotto accusa e un battesimo che finisce nel caos: cosa succede a La Promessa
La settimana si apre con un’atmosfera pesante. Nonostante i tentativi di mostrarsi cambiata, donna Petra continua a essere guardata con sospetto.
Maria Fernandez non crede alla sua improvvisa trasformazione e continua a puntarle il dito contro, convinta che dietro il suo atteggiamento si nasconda qualcosa di oscuro.
Nel frattempo, la tensione cresce anche tra Jacobo e Martina, che non riescono a trovare un punto d’incontro.
Le loro discussioni diventano sempre più frequenti, mentre altrove Rómulo ed Emilia approfondiscono un rapporto fatto di confidenze e rispetto reciproco.
Il momento più drammatico arriva durante il battesimo, quando Curro decide di seguire la madre, armata e fuori controllo.
La situazione precipita in pochi istanti: Adriano rimane ferito e Eugenia minaccia di togliersi la vita, lasciando tutti sconvolti. Un evento che segna profondamente la famiglia e che apre una serie di conseguenze inattese.
Dopo il caos, Rómulo informa Petra che è stata accusata della scomunica di Padre Samuel, un’accusa che rischia di travolgerla completamente. La tensione nella tenuta cresce e nessuno sembra disposto a darle il beneficio del dubbio.
Catalina lascia La Promessa e Manuel accetta un aiuto che cambia tutto
Tra le conseguenze del battesimo e le tensioni interne, arriva una decisione che sorprende tutti: Catalina lascia La Promessa. La giovane, stanca delle pressioni e delle continue difficoltà, sceglie di allontanarsi dalla tenuta, lasciando un vuoto difficile da colmare.
Nel frattempo, Leocadia continua a muoversi nell’ombra con una strategia ben precisa. Consegna altro denaro a Manuel, spiegandogli che in questo modo la sua quota nella società diventerà maggioritaria.
Manuel, seppur combattuto, si trova costretto ad accettare, consapevole che rifiutare potrebbe compromettere il futuro dell’azienda.
La situazione si complica ulteriormente quando Ricardo informa Samuel del licenziamento di donna Petra. Una decisione che rischia di incendiare ancora di più gli animi e che mette Petra in una posizione sempre più fragile.
Nuovi segreti, nuove alleanze: Pia governante, un bracciale nascosto e la verità di Emilia
Le dinamiche interne alla tenuta continuano a evolversi. Pia viene nominata governante, un ruolo che accoglie con orgoglio ma anche con una certa responsabilità.
Poco dopo incontra Lope e, temendo conseguenze, decide di nascondere un bracciale tra le lenzuola. Un gesto impulsivo che però non passa inosservato: Ricardo lo trova, aprendo la strada a nuove tensioni.
Intanto, il rapporto tra Emilia e Rómulo si fa sempre più profondo. La giovane, sentendosi finalmente al sicuro, trova il coraggio di confessargli un segreto che custodiva da tempo: non è sposata.
Una rivelazione che cambia il modo in cui Rómulo la guarda e che potrebbe aprire nuove possibilità per entrambi. La settimana si chiude con un intreccio di emozioni, sospetti e decisioni che cambiano il destino dei personaggi.