La Promessa, anticipazioni 2–8 marzo 2026: un bacio sconvolge la tenuta

La nuova settimana de La Promessa, in onda ogni giorno alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity, porta in scena tensioni familiari, segreti che riaffiorano e decisioni che rischiano di cambiare gli equilibri della tenuta.

Le vicende ruotano attorno al ritorno di Eugenia, alla preoccupazione crescente per Tono e a un momento inatteso che coinvolge padre Samuel e Maria.

Cosa rivelerà Eugenia a Leocadia? Perché Tono continua a non dare notizie? E come reagirà la servitù dopo aver assistito a un bacio inatteso? Scopriamolo insieme.

La Promessa: Eugenia affronta Leocadia e Lorenzo teme il ritorno della moglie

La settimana si apre con un clima teso. Lorenzo non riesce a nascondere la frustrazione per il ritorno di Eugenia, che appare più determinata che mai. La donna decide di affrontare Leocadia e le confessa di sapere la verità sulla paternità di Angela, una rivelazione che scuote profondamente la governante.

Le parole di Eugenia non sono solo un confronto, ma anche una minaccia velata. Leocadia, spaventata dalle possibili conseguenze, sembra avvicinarsi a Lorenzo e accetta la sua proposta di parlare con Alonso per mettere in dubbio la stabilità mentale della moglie.

Si apre così un nuovo fronte di tensione, con alleanze che cambiano e segreti che rischiano di esplodere.

Tono scompare nel nulla: Manuel si illude, Simona teme il peggio

Parallelamente, cresce la preoccupazione per Tono, che continua a non dare notizie. Manuel prova a convincersi che il ritardo sia normale, ma la sua tranquillità appare più come un tentativo di scacciare la paura.

Simona, invece, non riesce a ignorare l’ansia e teme che il figlio abbia combinato un altro guaio. La sua inquietudine aumenta di ora in ora, mentre nessuno riesce a capire dove possa essere finito il ragazzo.

La tensione emotiva si intreccia con la vita quotidiana della tenuta, creando un clima di incertezza che coinvolge tutti.

La Promessa: Il bacio tra padre Samuel e Maria e il piano di Curro e Lope

A complicare ulteriormente la situazione arriva un momento inatteso: Petra assiste al bacio tra padre Samuel e Maria. La scena la lascia senza parole e apre la strada a nuove possibili conseguenze, soprattutto perché la donna non è nota per la sua discrezione.

Il rapporto tra Samuel e Maria, già fragile, rischia così di finire sotto una luce scomoda. Nel frattempo, Curro e Lope cercano un modo per ottenere il denaro necessario a raggiungere Basilio al casinò.

Decidono di rivolgersi a Vera e Angela, sperando che le due donne possano aiutarli. La loro richiesta, però, potrebbe metterli in una posizione difficile, soprattutto se qualcuno dovesse scoprire le loro intenzioni.

La settimana si chiude con un intreccio di segreti, alleanze e scelte rischiose che preparano il terreno a nuovi colpi di scena.