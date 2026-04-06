La Promessa, anticipazioni 13‑19 aprile 2026: Samuel in pericolo, Petra accusata

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Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 13 al 19 aprile, si preparano a regalare una settimana ricca di tensioni, segreti che riaffiorano e decisioni che rischiano di cambiare per sempre gli equilibri della tenuta.

Al centro della scena ci saranno ancora una volta i conflitti interni alla servitù e le dinamiche familiari dei Luján, con un susseguirsi di colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Catalina e donna Pia si muovono nell’ombra per evitare un addio doloroso, mentre Samuel affronta la minaccia più grave della sua vita. Petra, come sempre, è al centro delle accuse, e nuovi misteri emergono grazie a una scoperta che potrebbe ribaltare tutto.

Ma cosa spinge Catalina a mentire? Perché Samuel rischia la scomunica? E quale segreto sconvolge Pia al punto da confidarsi con Curro?

Catalina e Pia in azione: il piano per trattenere Emilia e la verità nascosta

La settimana si apre con Catalina e donna Pia impegnate in un piano delicato: impedire che Emilia lasci La Promessa. La giovane domestica è determinata ad andarsene, ma Catalina, pur di trattenerla, arriva a fingere una malattia.

Un gesto estremo, che rivela quanto Emilia sia diventata indispensabile per la tenuta e quanto Catalina sia disposta a tutto pur di non perderla. Quando la verità viene a galla, Catalina confessa al marito di aver simulato il malessere per trattenere Emilia.

Una scelta che rischia di incrinare la fiducia tra loro, ma che mostra anche la fragilità emotiva della marchesa, sempre più coinvolta nelle dinamiche della servitù.

Nel frattempo, Pia vive un momento di grande turbamento. Confida a Curro di aver scoperto qualcosa di inquietante sulla morte di sua sorella, un dettaglio che potrebbe aprire una nuova pista e riportare alla luce un passato che molti vorrebbero dimenticare.

Samuel verso la scomunica: Petra sotto accusa e Maria non si arrende

Il nodo più drammatico della settimana riguarda padre Samuel, che rischia la scomunica. Una decisione che sembra ormai inevitabile e che getta nello sconforto l’intera tenuta.

Maria, sconvolta, punta il dito contro donna Petra, accusandola apertamente di essere la responsabile di quanto sta accadendo. Petra, come prevedibile, nega ogni coinvolgimento. La sua versione, però, non convince nessuno.

Il suo presunto cambiamento non trova credito tra i domestici, e Maria Fernandez continua a sostenerne la colpevolezza con determinazione crescente. Nel frattempo, Simona affronta nuovamente Tono, sperando che finalmente decida di essere sincero con lei.

Ma l’uomo continua a chiudersi, alimentando dubbi e tensioni che rischiano di esplodere da un momento all’altro. Anche Martina vive giorni di inquietudine: la crescente complicità tra Jacobo e Lisandro la preoccupa sempre di più, come se tra i due ci fosse un’intesa che potrebbe nascondere qualcosa di pericoloso.

Intrighi, manipolazioni e nuovi sospetti: la tensione cresce alla Promessa

A complicare ulteriormente la situazione ci pensa Lorenzo, che continua a manipolare Eugenia con trucchi e insinuazioni, nel tentativo di farla apparire instabile agli occhi di tutti.

Un gioco psicologico crudele, che rischia di avere conseguenze devastanti per la donna. Intanto, nella tenuta, il clima si fa sempre più pesante. Le accuse contro Petra non si placano, Samuel è sempre più vicino alla scomunica e i segreti che emergono mettono in discussione rapporti e alleanze.

La settimana si chiude con un senso di incertezza: nulla è come sembra, e ogni personaggio sembra nascondere qualcosa. Le prossime puntate promettono rivelazioni ancora più sconvolgenti, mentre La Promessa continua a intrecciare storie di amore, inganni e verità taciute.