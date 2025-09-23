[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La Pro Loco di Manfredonia lancia il nuovo Catalogo 2025/26 di Visite Guidate e Laboratori Didattici per le scuole.

La Pro Loco di Manfredonia, in collaborazione con l’Associazione ArcheoSipontum, l’Associazione Daunia Tur, Il Sogno di Marilù e il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana, presenta il Catalogo di Visite Guidate e Attività Laboratoriali rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Un progetto pensato per offrire ai più giovani un’esperienza educativa coinvolgente, capace di coniugare apprendimento e scoperta, e profondamente radicata nei valori storici, culturali e ambientali del territorio sipontino.

Il progetto propone esperienze formative pensate per avvicinare i più giovani al patrimonio del territorio attraverso quattro aree tematiche: storia e arte, archeologia, natura e attività laboratoriali. Il catalogo propone,infatti, un ricco ventaglio di uscite didattiche, laboratori tematici e attività esperienziali finalizzate a far conoscere da vicino il patrimonio locale: dalla storia all’archeologia, dall’architettura alle tradizioni popolari, fino alle espressioni più autentiche della cultura del territorio.

Le visite guidate accompagneranno gli studenti alla scoperta dei luoghi simbolo della città e del suo passato, stimolando una maggiore consapevolezza dell’identità storica e culturale della comunità. I laboratori, interattivi e pratici, offriranno invece uno spazio dinamico e creativo, favorendo la partecipazione attiva e la curiosità dei ragazzi.

Con questa iniziativa, la Pro Loco di Manfredonia intende rafforzare il legame tra scuola e territorio, promuovendo un percorso educativo che parte dalle radici locali per formare cittadini più consapevoli, attivi e orgogliosi del proprio patrimonio.

Per informazioni e dettagli:

Tel. 0884 939670

Whatsapp: 393 0207068

Email: prolocomf@gmail.com