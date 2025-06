[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La prima “Festa del Grano” in occasione della Festa Patronale di San Sabino a Torremaggiore

Domenica 15 giugno 2025, a partire dalle ore 17:00, in occasione delle celebrazioni per San Sabino, patrono di Torremaggiore, prende vita la prima edizione della “Festa del Grano” in Piazza Mazzini.

Promossa dall’Amministrazione Comunale – Assessorati alla Cultura e al Turismo – in collaborazione con l’Associazione “Insieme per Fiorentino APS”, l’iniziativa segna l’avvio di un nuovo percorso di valorizzazione della storica Fiera di San Sabino.

I protagonisti della “Festa del Grano” saranno i forni, pastifici e le aziende del territorio che si occupano della coltivazione e trasformazione del grano.

Laboratori “Mani in pasta” con le massaie della città che produrranno pasta fatta a mano, degustazioni, spazi espositivi, attività per bambini e incontri tematici animeranno la piazza, raccontando la vocazione agricola del territorio e il valore simbolico del grano nella cultura locale.

L’evento sarà allietato dal gruppo “Morso della Taranta” del Maestro Michele Mangano, ambasciatore della Tarantella nel mondo e dalla partecipazione speciale di “Nunzia” la Regina di Bari vecchia.

La Festa del Grano è il primo passo verso un rilancio pluriennale della Fiera, con l’obiettivo di renderla sempre più attrattiva e partecipata, in vista del bicentenario del 2033.

Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori a partecipare a questo nuovo appuntamento, che intreccia tradizione, identità e futuro.

L’Amministrazione Comunale