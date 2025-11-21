[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LA PREVENZIONE DEI FEMMINICIDI – SOGGETTI CHE SI ODIANO

Presentazione del libro di Giuseppe D’Amore

Foggia, 22 novembre 2025 – ore 17.00

Sala Rosa – Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, Via Galliani 1



Contrastare la violenza di genere significa investire nella conoscenza, nella consapevolezza e nella prevenzione. Con questo obiettivo nasce l’incontro di presentazione del libro “La prevenzione dei femminicidi – Soggetti che si odiano”, scritto dallo psicologo e saggista Giuseppe D’Amore.

L’evento si terrà a Foggia sabato 22 novembre 2025, alle ore 17.00, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” ed è realizzato in collaborazione con Ambito Territoriale Sociale Comune di Foggia, ASL Foggia, Centro AntiViolenza Ambito Territoriale Foggia, Consorzio Matrix, Mondo Nuovo APS.

L’iniziativa è parte della campagna “STOP agli stereotipi di genere – UISP Foggia-Manfredonia contro la violenza di genere 2025”, promossa in rete con enti istituzionali e realtà del territorio impegnate nella tutela delle donne e nel contrasto alla violenza.

Programma dell’incontro

• Saluti istituzionali

Maria Aida Episcopo, Sindaca della Città di Foggia

Simona Mendolicchio, Assessora al Welfare Comune di Foggia

Nancy Zorretti, Presidente UISP Foggia–Manfredonia

• Presentazione del libro

Giuseppe D’Amore conversa con Antonietta D’Anzeris, Coordinatrice Attività UISP

• Dibattito e interventi

Con la partecipazione di Daniela Gentile, Avvocata CAV Ambito Territoriale Foggia

• Difesa personale

Dimostrazione pratica a cura delle Discipline Orientali UISP

Un momento di confronto e responsabilità collettiva

Il libro e l’incontro affrontano con rigore psicologico e taglio divulgativo le radici profonde della violenza di genere, analizzando dinamiche relazionali patologiche, modelli culturali distorti e la riproduzione degli stereotipi che alimentano odio e possesso.

L’appuntamento vuole essere non solo una presentazione editoriale, ma uno spazio pubblico di riflessione e prevenzione, destinato a famiglie, operatori, insegnanti, educatori, associazioni e cittadini.

Ingresso libero

La cittadinanza è invitata a partecipare