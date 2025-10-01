La Polizia di Stato sospende per 15 giorni la licenza di un esercizio pubblico di Foggia, teatro di una violenta rissa
Art. 100 T.U.L.P.S.: La Polizia di Stato sospende per 15 giorni la licenza di un esercizio pubblico di Foggia, teatro di una violenta rissa e abituale ritrovo di soggetti pericolosi.
Continuano incessantemente i controlli di Polizia Amministrativa in tutto il territorio provinciale da parte della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, al fine di prevenire condotte illecite e garantire la sicurezza dei cittadini.
In particolare, a Foggia è stato notificato al titolare di un noto esercizio commerciale il provvedimento di sospensione di quindici giorni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottato ex art. 100 T.U.L.P.S. dal Questore di Foggia, all’esito dei controlli effettuati dalla Divisione Amministrativa della Questura.
Dettagliatamente, l’esercizio commerciale, in data 10.09.2025, è stato teatro di una violenta rissa in cui venivano coinvolti diversi soggetti, alcuni dei quali muniti di oggetti contundenti.
Inoltre, in successivi e reiterati controlli di Polizia venivano identificati all’interno dell’esercizio commerciale in questione diversi soggetti gravati da precedenti penali o comunque censiti presso la Banca Dati delle Forze di Polizia e, in aggiunta, all’atto di un controllo, un dipendente dello stesso esercizio veniva sorpreso mentre vendeva un pacchetto di sigarette ad un soggetto minorenne, con conseguente sanzione.
La Polizia di Stato, unitamente a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, continuerà incessante l’attività di prevenzione e di contrasto di situazioni socialmente al fine di dare una forte risposta alla richiesta di sicurezza richiesta dalla cittadinanza della Capitanata.