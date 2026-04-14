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La Polizia di Stato incontra l’Unicef

La Polizia di Stato incontra l’Unicef (di cui quest’anno ricade l’ottantesimo) una rotta che le due istituzioni hanno tracciato insieme sin dal 2008, quando hanno deciso di condividere iniziative per sostenere i diritti di chi non ha voce. Ed in occasione del 174 anniversario della Polizia di Stato, la Questura di Foggia, ha inteso spendersi sul territorio per l’Unicef Comitato locale, organizzando un evento che si è svolto sabato scorso al teatro Umberto Giordano di Foggia dal titolo “Nel Segno dell’Azzurro” che ha visto una larghissima partecipazione di pubblico .



Alla presenza di diverse Autorità, tra cui il Prefetto, il Questore e la Sindaca di Foggia e la Presidente del Comitato UNICEF si sono alternati numerosi interventi, tra cui quello di Lucio Melandri, esperto di politica internazionale ed affari umanitari di Unicef che ha illustrato le terribili conseguenze delle guerre in atto in tutto il mondo che hanno come vittime innocenti bambine e bambine.